Després de dos anys marcats per la pandèmia, amb una edició cancel·lada i una segona a "Cel obert", Temps de Flors torna amb força amb 119 muntatges florals recuperant espais interiors emblemàtics com els Banys Àrabs o els soterranis i el Claustre de la Catedral. "Serà un Temps de Flors ambiciós i potent amb projectes innovadors", ha explicat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en la presentació de la 67a edició d'una mostra que mantindrà algunes precaucions com la nova recuperació de les visites interiors als patits privats, amb l'excepció de la Casa Sambola, o el tancament perimetral del Barri Vell amb punts d'entrada i sortida diferenciats i amb el carrer de la Força amb un sentit únic per als visitants. "Recomanem que la gent faci servir la mascareta en espais tancats o on hi hagi molta gent", han puntualitzat Madrenas i la regidora de promoció econòmica Glòria Plana.