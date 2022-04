La veïna de Girona Anna Gozalbo Alibes compleix avui cent anys. Per celebrar-ho, la regidora de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi, l’ha visitat en el seu domicili per fer-li entrega d’un ram de flors de part del consistori i una carta signada per l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas.

L’Anna va néixer a Barcelona, però de petita es va traslladar a Girona. Recorda quan vivia a la plaça Sant Agustí, nom amb que es coneixia anys enrere la plaça Independència. Professionalment, ha esta vinculada al comerç de fruita, sector en el que continua treballant un dels seus tres fills, l’Enric.