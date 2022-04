Tret de sortida a tres dies de la fira de Food Truck de Salt amb una vintena de punts gastronòmics a la zona de l’Era de Cal Cigarro. S’hi pot degustar una àmplia varietat de productes de tot tipus. Des d’hamburgueses d’autor i pizzes fins a cuina oriental, graella argentina o creps. A més a més de la fira d’alimentació, hi ha activitats parla·leles com ara concerts. Ahir al vespre hi va haver un primer tastet amb la música d’Abril Gabriele. Avui està programada l’actuació musical de Die Krögers, Bucòlic i The Möther Mine i demà serà el torn de Vermut Swing amb DJ Llamàntol i Yo suspendí EGB.

Pel que fa a la programació infantil, s’han previst tallers cada dia i espectacles com Gelicadabra o Antipasti. Per als més menuts també hi ha el Juguitoki, un espai lúdic on s’hi podran trobar jocs musicals, de punteria, d’habilitat o d’enginy. Una de les novetats d’enguany és la prova que es farà avui al circuit de PumpTrack de Salt i que organitza la Frodeno Fun(d). Avui i demà la fira obre les portes de les food trucks a les deu del matí. Avui fins a la mitja nit i demà fins a dos quarts de nou de la nit. Aquesta és la quarta edició de la fira que s’havia hagut de suspendre els dos darrers anys després que les primeres edicions fossin un èxit de visitants.