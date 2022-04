ERC de Girona va organitzar ahir a la tarda, a l’Estació- Espai Jove, un col·loqui sota el títol «Ciutats verdes: comencem la transformació» per debatre el futur sostenible dels municipis. L’acte va comptar amb la participació del vicealcalde, Quim Ayats, i la regidora d’Habitatge i Eficiència Energètica, Anabel Moya. També van intervenir els diputats republicans Eugeni Villalbí i Anna Torrentà.

Ayats va apuntar que ERC treballa per «ser exemplars, per garantir que les institucions que ocupem despleguin l’agenda verda que ens cal per avançar. A Girona en tenim uns quants exemples en equipaments municipals on impulsem projectes d’instal·lació de plaques solars com ara a la piscina de Can Gibert, al Pavelló de Vila-Roja, a l’Escola Font de la Pólvora, i també en el Mercat del Lleó. I sempre amb una visió global de la ciutat per garantir que l’eficiència energètica dels equipaments municipals arriba a tots els barris i que, de retruc, serveix per conscienciar la ciutadania de la necessitat de col·laborar en la transformació energètica de la nostra ciutat. En definitiva, la Girona del futur ha d’emprendre i liderar tots aquests canvis per continuar sent referent al nostre país.».