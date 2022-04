El parc de la Devesa acollirà, aquest cap de setmana, la 27a edició de la Fira pel Dia de la Terra. El certamen anual canvia per primera vegada d’ubicació i es trasllada des de Barcelona a Girona, on les persones visitants hi trobaran més d’un centenar d’entitats del món de l’ecologisme i de la lluita contra el canvi climàtic. Ahir al matí van començar els treballs de muntatge dels diferents espais de la fira: l’escenari principal, on es faran diversos espectacles musicals i de dansa; la zona de xerrades, que acollirà les conferències i tallers programats; el passeig de les parades d’artesania, agricultura i petits productors, i l’espai de joc i moviment per a infants.

«Quan l’Ajuntament de Girona va rebre la proposta d’acollir la Fira pel Dia de la Terra, no vam dubtar de posar-nos a disposició de l’organització, que compta amb l’aval de la tasca duta a terme durant molts anys. Girona és una ciutat compromesa amb la sostenibilitat i pensem que aquesta iniciativa, construïda des de l’associacionisme i sense ànim de lucre, és una bona manera perquè la ciutadania conegui noves tendències i elements vinculats a l’ecologia i la cura del medi ambient», ha declarat el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés. Per la seva banda, el president de l’Associació Dia de la Terra de Catalunya, Pep Puig, ha destacat «l’aparador que suposa la fira per moltes entitats i associacions que treballen en la lluita contra el canvi climàtic i en adaptar la nostra vida dins el límit del planeta. És el gran repte al qual s’enfronta la humanitat, i el decenni en el que ens trobem és clau». Organitzada a Catalunya des del 1996, la Fira pel Dia de la Terra és una festa en defensa del planeta i de lluita contra el canvi climàtic a través de la sensibilització de la cultura ecològica que se celebra arreu del món. Hi participen entitats, ONG, persones del sector de l’artesania i l’agricultura i petits productors que venen els seus productes sense intermediaris. També inclou un programa d’activitats gratuïts i obert a tota la ciutadania sobre salut, benestar, energia o educació, entre d’altres. Amb rèpliques a molts punts del món se celebra a Catalunya des del 1996 i hi ha participen entitats ecologistes, ONGs, artesans, petits productors del sector agrícola. A Catalunya s’havia fet a Nou Barris i al Parc de la Ciutadella de Barcelona.