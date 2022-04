Mou-te en Bici inicia una recollida de firmes perquè es talli la carretera dels Àngels

La plataforma Mou-te en Bici, amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme, ha iniciat una recollida de firmes en paper i a la seva pàgina web per aconseguir que la carretera d’accés al santuari dels Àngels, des de la rotonda de Quart i Girona, quedi tallada al trànsit de vehicles a motor alguns diumenges de cada mes. En concret, de les vuit del matí a les dotze del migdia. L’entitat vol seguir negociant amb les administracions per tal de fer possible aquesta iniciativa i considera que una xifra elevada de signatures els hi donaria «més força» per aconseguir-ho.

La campanya inclou estudiar i proposar la senyalització de la pujada dels Àngels per a ciclistes i d’altres esportistes, amb l’establiment de senyals a cada quilòmetre on s’informi del punt on es troba, l’altitud, els quilòmetres restants per a arribar al cim i l’elevació de la carretera, sens perjudici d’afegir-hi altres mesures que puguin ser beneficioses per als esportistes. El 30 d’octubre, un conductor begut i que va fugir, va atropellar mortalment la ciclista Tina Vilanova a l’inici de la pujada dels Àngels. Es va fer una concentració de suport a la família i per reclamar més seguretat a la carretera.