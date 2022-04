El preacord de la neteja va penjar d’un fil i encara s’ha de segellar

A l’entorn de les vuit del vespre d’aquest dijous, tot just en la tercera jornada de negociacions, hi havia fumata blanca en la mediació entre l’empresa i els treballadors de Girona + Neta. Les dues parts feien saber que hi havia pacte i que procedirien a signar la documentació que regularà les condicions laborals dels propers anys. Els negociadors dels treballadors, alguns procedents de Barcelona, van tornar cap a casa satisfets per com s’havia desenvolupat el dia, mentre les parts afectades i que havien de firmar el text, seien a la taula per llegir un a un tots els articles i apartats que contenia l’acord.

La trobada es feia a la seu de la Generalitat, a la plaça Pompeu Fabra, per la magnitud de persones que hi estaven implicades. S’havia començat a la seu territorial de Treball, al carrer migdia, davant d’una popular pastisseria que aquests dies també ha estat punt de reunions entre grupets de les dues bandes, mentre espera ven per entrar a la mediació. I és que inicialment, la jornada començava amb els representants de Treball parlant primer amb una part i després amb l’altra. Tornant a aquest dijous al vespre, quan més d’un ja respirava tranquil per haver salvat Temps de Flors, quan els mediadors van arribar als articles corresponents als sous i als increments previstos retraoctivament i per a l’any vinent, va arribar la sorpresa. Un representant de CC.OO, el sindicat que havia qüestionat des del primer moment qualsevol acord, va aixecar la mà per dir que no signaria el document. Eren prop de les onze de la nit. Van sortit tots a un pati interior. Es va iniciar una discussió amb to elevat entre una vintena de persones. Entre els representants dels sindicats i de l’empresa (personal de Fomento de Construcciones y Contratas i el regidor de Neteja, Eduard Berloso). Cap a la una de la nit, alguns dels delegats sindicals, també de CC.OO van confirmar que firmarien el document. Però un de CC.OO va mantenir-se en la negativa i un altre va acabar firmant però hi va incloure una anotació per indicar que estava disconforme alb l’article corresponent a l’augment dels sous. Van marxar cap a dos quarts de dues de la matinada. Ara, aquest preacord s’haurà de ratificar en una nova assemblea de treballadors. Els tres torns hauran d’anar votant. Es preveu saber els resultats la matinada de dimarts. En una primera assemblea, els treballadors van tombar un preacord (on tots els representants de CC.OO anaven en contra del text) i en la segona, van votar convocar la vaga.