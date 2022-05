El destí final funest de l’edifici abandonat a la ronda Ferran Puig

Amb un aspecte tètric, abandonat des de fa anys i amb un destí final funest es manté dempeus un bloc de pisos a la ronda Ferran Puig de Girona. Amb les persianes de totes les finestres abaixes i desgastades per l’impacte dels raigs del sol i farcit de xarxes a la part baixa per evitar que despreniments de façana puguin posar en perill algun vianant, l’immoble va restant dies al seu horitzó: l’enderroc. Està situat als números 13 i 15 de la ronda Ferran Puig, en el tram comprés entre la plaça Marquès de Camps i les vies del tren, i la revisió del Pla General que es va fer l’any 2002, va considerar que havia d’anar a terra.

En aquell moment, es va considerar que en diferents punts al voltant de la via del tren, calien espais de respir. Des de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament han explicat que es va considerar que a la confluència dels carrers Tomàs Mieres, Bonastruc de Porta, Bernat Boades i la ronda Ferran Puig hi havia d’haver zones àmplies per a vianants. Ara mateix, totes les cantonades tenen voreres, excepte la que conforma l’edifici punxegut afectat quan s’apropa a les vies del tren.

La perspectiva és la demolició però no hi ha cap límit marcat i ningú ha fet cap pas. Fa dues dècades habitat i amb els baixos amb un restaurant xinès i una botiga d’electrodomèstics l’únic gest del passat ha estat la marxa dels residents i dels comerços, un dels quals es va traslladar a pocs metres del mateix carrer. El propietari del bloc de pisos és qui hauria de procedir a l’enderroc de tota l’edificació, però no ha presentat cap sol·licitud i no hi ha cap previsió que ho pugui fer aviat. Des de l’Ajuntament tampoc se li ha fet cap requeriment, segons han exposat fonts municipals.

L’afectació però, no és total. Un cop s’enderroqui tota la construcció, s’hi podria construir un nou edifici, tot i que de menors dimensions i allunyat de la via del tren. A més, al lateral més proper a la plaça Marquès de Camps, s’hi hauria de generar un porxo amb columnes, per donar continuïtat al carrer Sèquia.

A l’altre extrem del carrer Tomàs Mieres (la part posterior de l’immoble afectat esmentat dona a una punta del carrer Tomàs Mieres) ja es va enderrocar un edifici en una situació similar. Fa confluència amb el carrer Santa Eugènia, a prop de la plaça Poeta Marquina, i els darrers anys s’havia anat degradant perquè, com en aquest cas, l’afectació va obligar els residents a marxar-ne i està cobert amb una reixa verda per evitar despreniments. L’Ajuntament va acabar expropiant l’edifici i tirant-lo a terra el març de l’any 2016. Ara mateix hi ha un espai lliure amb un parell de bancs de pedra.