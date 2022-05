Després de dos anys alterats per la covid, Girona celebra un 1 de Maig amb ambient prepandèmia. Els carrers de la ciutat s'han omplert amb prop de 500 persones per reivindicar la contenció de preus, un increment dels salaris i la fi de les desigualtats. Els manifestants han sortit de la plaça Independència de Girona i han caminat fins a la plaça del Vi de Girona on s'ha llegit un manifest conjunt entre els sindicats que han convocat la marxa. Abans, però, la protesta ha parat a la subdelegació del govern espanyol i després a la seu de la Generalitat a Girona. Els sindicats han recordat que la demarcació de Girona és una de les zones "més cares" de l'Estat i això fa que "moltes famílies no arribin a final de mes".

CCOO i la UGT han reunit prop de 500 persones que han marxat des de la plaça Independència amb banderes i pancartes amb el lema '1 de Maig, la solució'. Tot plegat per demanar la fi de les desigualtats, una millora dels salaris i la contenció de preus provocada per una inflació "creixent i insuportable". En aquest sentit, la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Belén López, ha destacat que a Girona l'IPC ha pujat més que a la resta de demarcacions i que això "suposa un problema"

Per la seva banda, el nou secretari general de la UGT a la demarcació, Maxi Rico, ha reivindicat l'1 de Maig com una diada "imprescindible" i ha assenyalat que la reforma laboral permetrà guanyar drets als treballadors. Rico s'ha felicitat d'haver pogut tornar a fer la manifestació "en les mateixes circumstàncies que abans de la pandèmia". "Hi havia moltes ganes", ha remarcat.

els dos sindicats han reivindicat la reforma laboral i unes incipients millores que ja s'estan "començant a notar" però han assegurat que encara hi ha molts "reptes" per endavant. Entre ells, superar la "crisi" de preus que no està vinculada la guerra d'Ucraïna sinó que, segons els sindicats, està directament relacionada amb l'increment del preu de l'energia.

En aquest sentit, López diu que les empreses estan apujant preus per aquests increments dels costos però que en canvi, no s'està ajudant els treballadors. "Nosaltres no estem disposats que els treballadors tornin a pagar la crisi que no han generat i menys quan algú n'està traient benefici", ha insistit.

Per la seva banda, Rico ha dit que hi ha un clar empobriment de les classes treballadores que "s'està veient cada cop més a les comarques gironines". Especialment, ha dit, al sector de l'hostaleria, amb un "model caduc i una elevada taxa d'explotació". "Hem d'anar cap a altres models però sinó ho passarem malament a Girona", ha afegit.

"Conflictivitat laboral"

López ha afirmat, a més, que aquest any s'han de negociar molts convenis i que "si no som capaços d'establir uns criteris marc, tindrem molta conflictivitat laboral perquè si puja el nivell de vida però no pugen els salaris..". "S'ha d'apel·lar a la responsabilitat de tothom", ha afegit la responsable de CCOO.

