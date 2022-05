Girona encara no ha cedit a Educació l’edifici per al nou institut Ermessenda

El passat 14 de desembre, l’Ajuntament de Girona va convocar a la premsa a veure en directe l’enderroc de les naus adossades a l’edifici principal de l’antiga fàbrica Simon del carrer Barcelona. Una demolició que havia de deixar lliure d’afegits el degradat edifici racionalista, dissenyat per l’arquitecte Josep Claret abans de la Guerra Civil, que un cop remodelat ha d’acollir el futur Institut Ermessenda. «Des de l’Ajuntament de Girona hem complert la nostra part i ara quedarà en mans de la Generalitat aprovar el projecte corresponent i executar-lo perquè a Girona tinguem un nou institut i un nou centre de formació d’adults», va dir aquell dia Lluís Martí. El regidor d’Urbanisme va explicar que, en poc temps, l’Ajuntament de Girona estaria en condicions de cedir l’ús de l’edifici al Departament d’Educació perquè pogués començar el procés de remodelació de l’edifici. Avui, més de quatre mesos després, el Departament d’Educació encara no ha rebut la cessió de l’ús de l’edifici. I no hi ha cap data prevista per a l’inici de les obres.

«L’Ajuntament va fer arribar l’informe urbanístic que és el que vam acordar per poder iniciar la licitació del projecte de l’Institut Ermessenda de Girona, tot i que encara manquen alguns paràmetres que ben aviat lliuraran», expliquen des del departament, per guanyar temps, ha «tramès l’encàrrec del projecte a infraestructures per tal que avanci mentre arriba aquesta informació necessària per a la licitació»

Uns «paràmetres» que, fonts de l’Ajuntament de Girona, concreten que «s’ha de fer la reparcel·lació dels terrenys» i que «actualment s’ha licitat el projecte urbanístic que ha d’anar dins d’aquest projecte de reparcel·lació». No serà fins que estiguin completats aquests dos tràmits, projecte urbanístic i reparcel·lació del terreny, que es podrà formalitzar la cessió de l’ús de l’edifici. Per tant, de moment no hi ha cap data prevista d’inici de les obres de remodelació de l’antiga fàbrica Simon. Ni, encara menys, d’inici de les classes al nou institut. I això que l’any 2016, quan es va anunciar el projecte del nou institut el llavors director dels Serveis Territorials d’Educació, Josep Polanco, va arribar a posar data de l’inici de les classes al carrer Barcelona: setembre del 2019. Realment, va ser massa optimista.

De lloguer i pagant al Bisbat

Sense data per a l’inici de les obres, està clar que als actuals, i als futurs, alumnes de l’Ermessenda encara tenen per endavant moltes hores de classes a les seus actuals de l’institut: el Cartañà, un edifici propietat del Bisbat, amb l’extensió, per falta d’espai, d’uns barracons situats al barri de Palau, a tocar de l’escola Bosc de la Pabordia. L’any 2014, la llavors desbordada demanda de places d’ESO a la ciutat es va solucionar amb la creació d’un nou institut, l’Ermessenda, que durant tot aquest temps ha tingut la seva seu principal a l’antiga residència Cartanyà (a tocar de la plaça Països Catalans). Un edifici que és propietat del Bisbat de Girona que, durant tots aquests anys, ha estat cobrant un lloguer. Una despesa que no ha anat a càrrec del Departament d’Educació sinó de l’Ajuntament de Girona. Segons va denunciar, en el seu moment, Guanyem Girona el cost del lloguer del Cartañà era de 80.000 euros anuals.