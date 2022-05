Una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes de l'institut de Cassà de la Selva per denunciar assetjament escolar al centre educatiu. Pares, alumnes i exalumnes del centre han assegurat que fa anys que pateixen aquest tipus de situacions i han apuntat directament al professorat i la direcció, a qui acusen de "no fer res" per aturar-ho.

El detonant ha estat el cas del padrastre d'una alumna que divendres va colpejar el director. La mare de la nena, Jéssica Zacarias, assegura que la seva parella va actuar "en calent" perquè el director "se'n va riure" quan li va demanar explicacions per la situació que, diu, pateix la seva filla. "La bufetada ha sortit a tot arreu però el cas de la meva nena, no", critica.

Amb cartells amb el lema 'Stop bullying' i proclames com 'Volem solucions', pares, alumnes i també exalumnes han volgut denunciar assetjament escolar al centre. La gota que ha fet vessar el got ha estat el cas que es va conèixer divendres passat quan el padrastre d'una alumna va colpejar el director del centre i va acabar detingut.

La mare de la menor, però, ha explicat que el detonant va ser un intent de suïcidi de l'alumna "al mateix centre" per assetjament escolar i pel qual el padrastre va anar a "demanar explicacions". Segons Zacarias, el director "se'n va riure" i els va dir "que no tenia ganes de parlar". "Va actuar en calent", remarca. En aquest sentit, assegura que ja ha posat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra contra el centre educatiu, la direcció i la tutora de la seva filla.

Aquesta, però, no és la primera vegada que denuncia uns fets similars. De fet, diu que l'any passat van posar-ho en coneixement d'Inspecció després que la menor també intentés suïcidar-se. "Aleshores patia bullying per part d'alumnes, però aquest any són humiliacions dels professors", diu Zacarias.

Entre els assistents, hi havia la Raquel Tena. Té 19 anys i és exalumna del centre. Diu que també va patir assetjament a l'institut i que això la va obligar a repetir un curs. "Tant jo com la resta de la gent que hi ha aquí volem donar veu a molts alumnes que ho han passat i als que ara estan al centre ho estan patint", afirma.

En aquest sentit, diu que la direcció del centre "no fa res" i que cap de les denúncies que s'han fet per casos com aquest "mai han arribat al centre". "Si passa alguna cosa, pots parlar amb la tutora o et diuen que truquis a Ensenyament, però d'allà no passa", afegeix.

Un problema "recurrent"

"És un problema recurrent que porta molts anys passant perquè tenim alumnes que ara tenen 30 anys i diuen que això també els va passar, no és un problema que vingui d'ara", afegeix. "Crec que és la gota que ha fet vessar el got i penso que a aquestes alçades s'hi hauria de trobar una solució", insisteix.

Tena remarca, a més, que no només hi ha casos d'assetjament entre alumnes sinó també per "part dels professors". "Et diuen el que pensen i et parlen malament i no tens amb qui recolzar-te", afegeix.

Una altra de les mares que s'ha concentrat a les portes del centre Veronica Isabel Martínez diu que coneix molts casos d'alumnes que han patit situacions d'aquest tipus i apunta directament al director: "És molt autoritari", conclou.

Educació estudia el cas

Des del Departament d'Educació han explicat que la Unitat de Suport a l'alumnat en situació de violència (USAV) està "estudiant el cas".