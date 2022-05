CaixaBank i la Fundació Mobile World Capital Barcelona, en el marc de la Mobile Week Catalunya Girona d’aquests dies a la ciutat, han organitzat el taller «Un món connectat» a la seva oficina Store del carrer de la Creu. L’activitat, que pretén fomentar el bon ús de la tecnologia entre els més petits, ha reunit a un grup de més de 15 nens i nenes de Girona d’entre 8 i 12 anys.

L’objectiu d’aquests tallers és fomentar l’ús responsable de la tecnologia i ensenyar als més petits com pot utilitzar-se per crear iniciatives, projectes i empreses que ajudin que el món sigui més sostenible. Durant el taller, amb un enfocament dinàmic i de la mà d’experts consultors, s’han explicat alguns exemples de com la tecnologia pot ajudar a millorar el món, i els nens i nenes participants han generat idees per impactar positivament en el planeta i en la societat a través de la tecnologia. «Un món connectat» té el propòsit d’apropar les professions STEM als més petits i promoure les vocacions científiques i tecnològiques entre nens i nenes.