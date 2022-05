Girona es veu obligada a «suspendre» el procés per adjudicar el contracte de neteja

Si hi ha un contracte que pot llevar la son als responsables municipals de Girona és el del servei de recollida de residus i neteja viària. Pel seu cost econòmic, el concurs públic per fer-se’n càrrec tenia un preu de sortida de gairebé 170 milions d’euros (168.961.964,64), i per la polèmica manera com el va aprovar el govern municipal liderat per Marta Madrenas. El vot de la regidora de Ciutadans, Míriam Pujola, va acabar decantant la balança del costat de Junts i ERC. I, quan semblava que el camí ja estava desbrossat perquè l’Ajuntament de Girona el seu principal contracte a una UTE formada per Construccions Rubau i Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) el procés s’ha tornat a encallar a la Mesa de Contractació. Una mesa que es va constituir sense que l’ajuntament hagués rebut «l’informe preceptiu de l’estructura de costos» per part del Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya. Un informe legal imprescindible perquè la Mesa de Contractació pogués obrir el sobre amb l’oferta de Rubau i FCC (l’única que s’havia presentat al concurs). I, per tant, tres minuts després de la constitució de la mesa, la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, que actuava com a presidenta d’aquesta, la va donar per acabada acordant «suspendre el procés».

La necessitat d’adjuntar aquest informe és habitual en contractes de molts diners, i diversos anys de durada, i fonts de l’Ajuntament de Girona reconeixien ahir que no els hi havia arribat a temps per a la Mesa de Contractació del passat 25 d’abril. Concretament, segons les mateixes fonts, havia arribat l’endemà. Ara, la idea dels responsables municipals és convocar de nou la constitució de la mesa per dilluns de la setmana vinent, 9 de maig, si és que aconsegueixen complir amb els terminis perquè en la Junta de Govern d’aquest divendres vinent s’aprovi convocar l’esmentada mesa. En la del passat 25 d’abril, l’advertència de la secretària que a l’expedient faltava aquest informe «sobre l’estructura de costos» va provocar que la reunió no s’allargués més de tres minuts. De les 13.08 a les 13.11 del migdia i que, per tant, no es pogués obrir el sobre amb l’oferta presentada per «UTE FCC AREMA GIRONA». Aquesta unió temporal d’empreses entre Construccions Rubau i Fomento de Construcciones y Contratas era l’autora de l’única proposta per fer-se càrrec del contracte més important, des del punt de vista del volum econòmic, de l’Ajuntament de Girona. El preu de sortida del concurs públic era de 168.961.964,64 euros per vuit anys. Una xifra molt més alta que l’anterior contracte, acordat l’any 2011, quan el contracte de Girona + Neta, també amb FCC de part privada, es va adjudicar per 89.977.774 euros.