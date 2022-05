La Rosaleda recupera els rosers antics que li van donar nom

«En aquests Jardins històrics de la Devesa roman el nom de La Rosaleda que ens recorda que en aquest indret hi hagué parterres destinats a mostrar roses. Als darrers anys, les roses han estat presents en aquests parterres amb menys protagonisme del que havien tingut a principis del segle XX i només amb varietats modernes i homogènies tipus Grandiflora». Per mitjà d’aquest escrit, l’Associació de Veïns de la Devesa, Àngels Artigas, Dolors Picazo i Ignasi Esteve, Josep Maria Trias i Pont de Querós, amb la col·laboració dels tècnics de jardineria i brigades de l’Ajuntament s’està tirant endavant el projecte d’El Roserar dels Jardins de la Devesa. Es tracta d’un muntatge que, en part serà efímer i servirà per acostar visitants a la zona per Temps de Flors, i en part, serà permanent.

El muntatge permanent serà una plantació permanent de rosers de varietats antigues als parterres dels jardins de la Devesa i que mostrarà la història dels rosers. Aquest cap de setmana s’ha intervingut en el primer parterre, darrere de l’Espai Cívic la Rosaleda on s’ha dissenyat un recorregut que permet apreciar el color i perfum de les roses i formes i textures dels arbres. Hi ha participat l’alumnat del primer curs de Jardineria de l’Escola Jardins de la Devesa. També la regidora Bea Esporrín (PSC). D’altra banda, davant de l’Espai Cívic hi haurà un muntatge efímer que vol ser una presentació visual del projecte d’El Roserar. Hi haurà dues lones amb pintures d’Ignasi Esteve que fan de fons escenogràfic d’una col·lecció de roses antigues preservades en parafina i muntades en peus de ferro. Part del material prové de la donació de l’interiorista Xavier Juscafresa, a qui es dediquen pòstumament els projectes.