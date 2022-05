Tornen a col·locar la càmera de control d’accés al Barri Vell

L’Ajuntament de Girona ja ha arreglat el màstil de suport de les càmeres de control d’accés al Barri Vell des de la plaça Catalunya després que s’espatllessin a conseqüència d’un cop d’un camió d’escombraries. L’incident es va produir l’11 d’abril i des d’aleshores no hi havia cap sistema que vigilés quins vehicles entraven al casc antic. Les càmeres llegeixen la matrícula dels vehicles i si detecten el pas d’un cotxe que no té permís més de tres cops en un trimestre, el denuncien. Només poden accedir al Barri Vell, els veïns, comerciants i vehicles de serveis públics (com ara taxis, autobusos, policies, bombers o ambulàncies) que disposin de l’autorització municipal.