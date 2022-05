Avisen que l’empresa dels aparcaments recuperats a Girona pot reclamar diners

L’administrador concursal dels dos aparcaments soterrats que ha recuperat l’Ajuntament de Girona, Luis Alberto Garcia de l’entitat barcelonina d’auditoria i assessoria fiscal Biarge, Garcia i Bru de Sala, S.L.P, ha avisat que el consistori podria haver de pagar a l’antiga empresa concessionària. En declaracions a Diari de Girona, ha indicat que pot «resultar paradoxal que unes instal·lacions que haurien de tornar-se a l’Ajuntament d’aquí a uns quaranta anys, reverteixin a l’Ajuntament quan només ha transcorregut entre deu i dotze anys de la concessió i, a més a més, hagin de pagar diners». «Podria ser al revés», ha exposat. No és gens descabellat pensar que l’empresa pugui acabar fent un pas endavant amb aquesta opció.

Es tracta dels estacionaments situats a sota de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana, al barri Devesa- Güell i del carrer Emili Grahit. Els dos equipaments estaven gestionats per la societat Aparcaments Girona 2003 SL que va començar a tenir pèrdues l’any 2009. En el ple del mes d’abril, l’Ajuntament va aprovar la liquidació del contracte de la concessió a l’empresa Aparcament de Girona 2003 S.L. i la proposta de gestió directa a través de TMG i va anunciar que reclamarà 1.345.000 euros per inversions no fetes.

Luis Alberto Garcia però insisteix que «s’ha d’analitzar si l’Ajuntament pot exigir el pagament d’una quantitat a la concursada o si és al revés, que la concursada se sent perjudicada per aquesta anticipació del retorn de la concessió i se l’hagi d’indemnitzar».

Bona relació

L’administrador concursal admet que la jurisprudència «no és molt clara» perquè a nivell estatal no hi ha molt casos similars i deixar clar també que la relació amb l’Ajuntament és correcte i que, de fet, quan el consistori van acordar que al desembre, es va resoldre la concessió, els aparcaments seguissin oberts per no perjudicar la campanya de Nadal i l’administrador seguís amb la gestió uns mesos més.

Sí que indica que l’administrador concurs rep l’encàrrec del jutjat mercantil d’estudiar la situació de l’empresa concursada i gestionar-la en benefici de totes les parts.