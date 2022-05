La manifestació antimonàrquica que s'ha celebrat avui a la tarda a Girona ha acabat a davant de la plaça d'Espanya amb la crema d'un ninot amb una foto de la cara del Rei Felip VI, un tall de la carretera Barcelona durant uns minuts i el cant dels Segadors. A la protesta hi han assistit unes 150 persones convocades per diferents col·lectius independentistes. El ninot anava vestit de militar i lluïa un cartell de la Fundació Princesa de Girona. També s'ha cremat una bandera d'Espanya.

La manifestació estava encapçalada per una pancarta on s’hi podia llegir «República» i havia començat a la plaça del Vi a les set de la tarda. Durant el breu recorregut s'han cantat consignes contra el Rei, contra Espanya, contra l’espionatge al qual s’hauria sotmès a líders independentistes i fins i tot contra la Generalitat quan la gent va passar per la seu del govern català. Agents de la policia municipal han anat desviant el trànsit de vehicles per carrers propers per evitar conflictes i retencions. La protesta ha acabat a les vuit en punt. La convocatòria es feia per reclamar que la Fundació Princesa de Girona "marxi" de la ciutat. Precisament, la Fundació ha programat activitats entre el 6 i el 10 de maig a la ciutat i els concentrats han cridat a boicotejar els actes. A la manifestació hi havia regidors de Guanyem i d'ERC i la diputada Monserrat Vinyets (CUP).