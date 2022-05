Girona acollirà una campanya especial de donació de sang coincidint amb la 67a edició de «Girona, Temps de Flors». En concret serà aquest diumenge a la plaça Catalunya, des de les deu del matí fins a les dues de la tarda. Des del Banc de Sang i Teixits han alertat d’un nivell més baix del que és habitual en aquestes dates de les reserves de sang, especialment dels grups 0 i A negatius.

La jornada té per objectiu augmentar les donacions de sang per fer créixer les reserves existents. En aquests moments, les reserves disponibles cobreixen les necessitats dels hospitals pels pròxims 5 dies, si bé seria ideal que la cobertura fos per 10 dies. La reserva d’hora per aquesta campanya es pot realitzar al web donarsang.gencat.cat, tot i que també s’atendrà sense cita prèvia per ordre d’arribada.