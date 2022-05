L'Ajuntament de Girona ha decidit que les escoles bressol començaran el curs escolar el 12 de setembre, en comptes d'avançar-lo al dia 5 com faran en l'etapa de primària. El regidor d'Educació, Àdam Bertran, assegura que aquesta decisió arriba després de consultar-ho amb les direccions dels centres i han acordat que primer volen "consolidar" altres canvis que ja hi ha com ara la gratuïtat en el P2 o el nou model de casals d'estiu. Per això asseguren que per aquest curs es mantindrà el calendari original. Malgrat tot, el regidor d'Educació afirma que estan "oberts a parlar-ne" si hi hagués un motiu de pes per fer coincidir l'inici del curs en les escoles bressol amb la dels col·legis.