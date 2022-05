Girona obviarà les «observacions» de la Generalitat sobre el contracte de neteja

El govern municipal de Girona coneix, des de fa dies, el contingut de l’informe del Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya sobre l’estructura de costos del seu contracte de neteja viària i recollida de residus on es conclou que aquesta «respon als requeriments procedimentals establerts al Reial decret 55/2017». Un vistiplau de l’òrgan consultiu de la Generalitat que, però, va acompanyat de quatre observacions sobre aspectes que els seus tècnics recomanen modificar en el contracte més important, des del punt de vista econòmic, de l’Ajuntament de Girona: gairebé 170 milions d’euros repartits en vuit anys.

El passat 25 d’abril, l’absència d’aquest informe va obligar la Mesa de Contractació de l’ajuntament a «suspendre» el procediment per adjudicar el contracte. Ara, ja amb l’informe incorporat a l’expedient, la voluntat del govern municipal és tornar a constituir la Mesa de Contractació per tirar endavant el procés, però sense assumir cap de les quatre observacions fetes pel Comitè de Preus de Contractes. Des de l’oposició, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, demana que «el govern de Girona es replantegi aquesta qüestió, perquè les aportacions suposen millores a tenir en compte», mentre que des de l’Ajuntament es detalla que no s’explicaran els detalls sobre la seva postura davant les observacions de l’informe fins que el tema no vagi a la Junta de Govern Local.

La idea és que el contracte és que es faci en la junta d’aquest mateix divendres, perquè la Mesa de Contractació es pogués tornar a constituir la setmana vinent, però si es fa serà amb una proposta d’acord que no estima cap de les quatre observacions de la Generalitat. «És cert que les aportacions no són obligatòries; això no obstant, són recomanacions que suposaran una millora del contracte i, fins i tot, la revisió dels seus costos», apunta la socialista Paneque que creu que «és raonable i insistim que el govern de Girona ho pot entendre».

Les quatre observacions del Comitè de Preus de Contractes són sobre «el càlcul del període de recuperació de la inversió», sobre la «verificació dels preus unitaris i la inclusió del lloguer de terrenys dins l’estructura de costos corresponent a maquinària», sobre la «conveniència de fer la desagregació de l’element del cost del combustible» i, finalment, sobre la «conveniència d’introduir una fórmula de modulació de la revisió de preus en funció de l’eficiència». Segons l’exregidor i antic cap d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona, Joaquim Oliva, «seria una autèntica temeritat no fer cas a les recomanacions del Comitè de Preus de Contractes». Oliva, que es presentarà a les pròximes eleccions municipals amb un nou partit, Girona X Girona, creu que aquesta temeritat seria especialment greu «tractant-se del contracte més important que farà l’ajuntament en els vuit anys que venen».