Disposar d’entorns naturals, no tenir parc de salut ni xarxa d’itineraris saludables o comptar amb un volum d’habitants adequat són alguns dels motius pels quals Dipsalut, ha escollit Quart per una prova pilot d’«Activa’t amb la natura» al Gironès. «Activa’t amb la natura» es troba emmarcat dins del programa de Parcs Urbans de Salut i Itineraris Saludables d’aquest organisme.

L’objectiu és descobrir els beneficis de l’exercici físic a la natura tant per la salut com pel benestar psicològic, emocional i social. Les caminades es complementaran amb activitats de connexió amb l’entorn i el grup com la relaxació guiada, l’exploració sensorial, la descoberta naturalista o el voluntariat ambiental. Amb els resultats es farà un estudi per analitzar com la salut de les persones és interdependent amb la dels entorns en els quals aquestes resideixen.

El regidor de salut i entitats, Josep Roura, ha assenyalat que «Quart és el municipi ideal per a la prova pilot de la promoció de l’exercici físic, tant pel seu entorn natural com pels seus habitants i entitats, que sempre demostren implicació en tot allò que es refereix a salut i activitat».

A partir del 4 de maig s’obren les inscripcions per cercar 15 persones que formaran part del grup d’intervenció. Cal tenir entre 40 i 70 anys i un telèfon mòbil.