La Policia Municipal de Girona ha detingut aquest matí el suposat autor dels incendis a contenidors que hi ha hagut aquestes últimes setmanes a Santa Eugènia. És un veí del mateix barri, que té 69 anys i a qui no li consten antecedents policials. Entre el 24 de febrer i el 10 d'abril, el detingut va encendre set contenidors situats a diferents punts del carrer de les Agudes. El foc va causar danys també a l'asfalt del voltant dels cubells. Nou incendi de contenidors al carrer Agudes de Girona Arran d'aquests fets, la Policia Municipal va obrir una investigació. I ara, després d'un mes i mig de recerques, els agents han identificat i detingut el piròman. Durant aquest temps, la Policia ha constatat que el detingut actuava sempre de la mateixa manera: s'apropava als contenidors i, quan no se sentia observat, encenia un paper i el llançava a dins dels contenidors. La valoració dels danys causats als contenidors s'ha estimat en 5.878, 0 euros. "La crema de contenidors, més enllà dels danys materials, havia ocasionat una evident alarma social a Santa Eugènia; per això ha estat prioritari investigar el cas fins a trobar-ne el responsable", ha assegurat el regidor de Seguretat, Eduard Berloso. "Confiem que ara millorarà la tranquil·litat i continuarem treballant per incrementar la seguretat en el seu conjunt a Santa Eugènia", ha afegit.