La Policia Municipal de Girona va detenir dijous al matí el presumpte autor de la crema de contenidors que ha tingut lloc al barri de Santa Eugènia durant les últimes setmanes. Es tracta d’un veí de Girona, resident al mateix barri de Santa Eugènia, de 69 anys i de qui no consten antecedents policials. Segons ha pogut saber Diari de Girona, es tracta de F.A. una persona molt coneguda a Santa Eugènia i vinculada a entitats com ara al club de petanca.

El detingut va provocar incendis en un total de set contenidors ubicats en diferents punts del carrer de les Agudes entre el 24 de febrer i el 10 d’abril. El focs van causar danys també a l’asfalt del voltant dels cubells. Dies abans d’aquesta data hi havia hagut altres incendis a la zona però, per ara, no se li han atribuït a ell.

Arran dels fets, i després de detectar que efectivament s’havia registrat un augment de crema de contenidors a Santa Eugènia, la Policia Municipal va iniciar una investigació que, després d’un mes i mig aproximadament, ha acabat amb la detenció de l’autor dels fets.

Durant aquest temps, la Policia ha constatat que el detingut operava sempre de la mateixa manera: s’apropava als contenidors i, quan no se sentia observat, encenia un paper que introduïa als contenidors. En alguna ocasió hauria actuat mentre passejava la mascota i hauria estat ell mateix qui acabava trucant la policia per avisar que hi havia un foc a SantaEugènia, segons fonts properes al cas.

«La crema de contenidors, més enllà dels danys materials, havia ocasionat una evident alarma social a Santa Eugènia. Per això ha sigut prioritari investigar el cas fins a trobar-ne el responsable, per això vull felicitar la Policia Municipal pel resultat aconseguit després de setmanes de feina. Confiem que ara millorarà la tranquil·litat en aquest aspecte, i continuarem treballant per millorar la seguretat en el seu conjunt a Santa Eugènia», ha assegurat el regidor de Seguretat i Neteja i Recollida de Residus de l’Ajuntament, Eduard Berloso.

La valoració dels danys causats als contenidors s’ha estimat en 5.878, 20 euros.