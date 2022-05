La fira catalana de blockchain i metaversos BxCat tanca la segona edició havent reunit uns 400 assistents a Girona. Entre aquest dimecres i dijous, el Palau de Fires s'ha convertit en plataforma d'innovació digital, per on han passat una cinquantena de ponents i s'han pogut veure -i debatre- quines aplicacions per a les empreses i la ciutadania tenen tant la realitat virtual com la tecnologia blockchain (que garanteix la incorruptibilitat de les dades). "Estem molt satisfets amb aquesta edició, on hem duplicat assistents i continguts; s'ha demostrat sobradament que Catalunya compta amb el talent necessari per ser pionera amb la revolució digital", valora el CEO del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), Quirze Salomó.

La irrupció del metavers (les experiències digitals immersives) i els NFT (tokens no fungibles) han centrat l'edició del 2022 de la BxCat. Organitzada pel CBCat, la Cambra de Comerç de Barcelona i Fira de Girona, la fira ha ampliat espais i durada en aquesta segona edició. Per l'auditori de la Fira hi han passat una cinquantena de ponents, experts en diferents àmbits. Entre aquests, el fundador d'Hermez Networks, Jordi Baylina; l'exdirectora general de la xarxa blockchain Alastria, Montse Guàrdia; el fundador de la Catalan DAO, Ferran Reyes, o el director general de l'empresa de videojocs G4AL, Manel Sort. A més, una vintena d'empreses han exposat els seus projectes. Han tingut estands, entre d'altres, les catalanes Vocdoni, i2CAT, Eurecat, Invelon o la multinacional HP. Aquest dimecres, primer dia de la fira, la BxCat es va centrar en els metaversos. Es van fer xerrades sobre les realitats virtual, mixta i augmentada; les DAOs (organitzacions descentralitzades autònomes) o sobre les potencialitats que el nou entorn digital ofereix a les petites i mitjanes empreses i al petit comerç. Aquest dijous, les ponències i debats s'han centrat en la tecnologia blockchain, on han tingut un gran protagonisme els NFTs, les monedes estavles o els models d'aprenentatge 'learn to ean' (aprendre per guanyar). 57 "Estem molt satisfets amb aquesta edició de la BxCat, on hem duplicat assistents i continguts", ha dit Salomó. La primera fira, celebrada la tardor passada, es va fer al Parc Científic i Tecnològic. El CEO del CBCat subratlla que les ponències i taules rodones han demostrat "sobradament que a Catalunya tenim professionals de primer nivell" tant en la tecnologia blockchain com en metavers. "I que comptem amb tot el talent necessari per esdevenir un país pioner en la revolució digital dels pròxims anys", ha afegit Salomó. En el marc de la fira BxCat també s'ha presentat la Digital Catalonia Alliance (DCA) de blockchain, una iniciativa que agrupa els principals sectors tecnològics emergents del territori català en una aliança de comunitats tecnològiques. Impulsada pel Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat conjuntament amb el CBCat, la comunitat neix amb voluntat d'agrupar i donar suport a les start-up i empreses d’aquest sector emergent. «Hem de fer que la gent perdi la por a la paraula Blockchain» Blockchain i sostenibilitat Abans de tancar la fira, s'ha celebrat l'entrega dels premis BlockchainxODS, organitzats pel CBCat. Es tracta d'un repte que posa en contacte empreses, universitats, experts i estudiants, per resoldre amb tecnologia blockchain problemes relacionats amb la sostenibilitat i el canvi climàtic. En aquest cas es tractava d'un repte enfocat a la purificació d'aigua d'aqüífers de l'Alt Empordà, una de les comarques més castigades per la sequera. Aquest repte del programa BlockchainxODS ha estat impulsat pel Consorci d'Aigües de la Costa Brava - Girona amb la col·laboració de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), la Universitat de Girona i la UPF Barcelona School of Management. Hi han participat cinc equips multidisciplinaris, d'entre tres i cinc estudiants cadascun. Els guanyadors han estat els alumnes de la UdG Martí Madrenys, Sergi Bergillos, i Marc Cosgaya, que han proposat una solució que incorpora la tecnologia blockchain per a purificar l'aigua. L'organització ha anunciat que la fira tornarà l'any que ve, els dies 3 i 4 de maig, i que aviat es podrà trobar més informació a la seva web.