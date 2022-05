El cartell de Temps de Flors: una papallona de llibertat

Una figura femenina amb unes ales de papallona que llueixen diversos ornaments florals és la imatge escollida aquest any per la present edició de l’exposició de flors. Es tracta d’una obra de l’estudiant de l’institut Santiago Sobrequés, Chloe Sierra que, durant la presentació del cartell, va donar les gràcies al centre i a l’Ajuntament per haver-li donat l’oportunitat de «poder expressar i plasmar el que representa aquesta festa, amb una papallona plena de flors, amb el meu estil».

La figura de la papallona amb les flors té un sentit al darrere i està relacionada amb la situació pandèmica viscuda fins ara. Segons l’autora, és una «papallona plena de flors que representa la llibertat pròpia i també la llibertat que experimentarà la ciutat, antítesi de tot el que hem estat vivint els últims anys, i on tot serà més alegre i més viu» La simbologia del cartell Per la seva banda, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas també es va mostrar orgullosa de la simbologia que transmet el cartell. Durant l’acte de presentació fet fa uns dies va dir que el cartell «reflecteix que recuperem el Temps de Flors amb tota la seva esplendor, amb aquests colors i aquestes formes que són també un símbol de la vitalitat que té Girona avui. Tenim empenta i volem volar alt, com a ciutat i també en aquesta 67a edició de Temps de Flors, i això són elements perfectament identificables en un cartell que té una gran força». Com és tradicional la presentació de la imatge de la mostra es va fer a l’institut Santiago Sobrequés amb la presència també del director del centre, Joan Cumeras. L’Ajuntament de Girona i l’Institut Santiago Sobrequés col·laboren en el projecte del cartell de Girona, Temps de Flors des del 2009. A partir de les propostes de l’alumnat de segon curs de batxillerat artístic del centre educatiu, s’escull l’obra que representarà l’exposició floral. Enguany hi ha hagut deu propostes finalistes, que es podran veure en una mostra a diferents centres cívics de la ciutat durant els dies de Girona, Temps de Flors. En aquest sentit, Cumeras va celebrar aquesta col·laboració i va anunciar que en aquesta edició de Temps de Flors el centre educatiu s’incorpora amb una intervenció floral que es portarà a terme al claustre del Centre Cultural de la Mercè. D’aquí uns dies es coneixeran més detalls i es desvelarà com serà aquest muntatge floral per part del Sobrequés, que reforça també d’aquesta manera la seva implicació amb Temps de Flors. A l’acte hi va assistir també la representant de l’Associació Amics de les Flors de Girona i dels Jardins de Girona, Montse Galí, com a representant de les entitats organitzadores de Girona, Temps de Flors. El cartell formarà part de tota la imatge gràfica de la mostra, des de les banderoles que des de fa dies ja es poden veure pels carrers de la ciutat fins a qualsevol programa informatiu.