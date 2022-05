L’Ajuntament de Girona ha estat distingit amb el segell de transparència d’Infoparticipa en la novena edició dels guardons, que prenen com a referència la informació publicada als webs de les administracions catalanes durant el 2021. El reconeixement està atorgat pel grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència de la Universitat Autònoma de Barcelona

Girona compleix amb 50 dels 52 dels indicadors d’aquesta edició dels guardons, un 96% dels ítems que s’han establert en aquesta edició. A partir dels indicadors establerts pel ComSET, basats en la Llei de Transparència del 2013, s’atorga el Segell Infoparticipa a les poblacions que obtenen més indicadors positius en funció de la seva població. En el cas de les localitats amb més de 50.000 habitants, s’exigeix un 95% d’indicadors positius.

«Aquest premi és el reconeixement a la feina que s’està fent cada dia per millorar la informació que oferim a la ciutadania, i se suma al guardó que hem rebut aquesta mateixa setmana pel nostre lideratge en transformació digital. Hi ha un gran esforç per part dels treballadors i treballadores per ser capdavanters, i el resultat és un millor servei públic i de més qualitat, com ens demostren aquests premis», va ressaltar l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

El Segell Infoparticipa a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local és una certificació que atorga la UAB com un reconeixement a les bones pràctiques que es posen de manifest als webs de les administracions públiques locals de Catalunya, Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions