Girona ha expedientat el gestor d'una discoteca que va muntar una festa universitària on va permetre que es fessin tocaments a una noia mig nua. La festa, Project X, va ser el dijous 28 d'abril al Nou Platea de Girona i a les xarxes ja es difonia com «la més bèstia de l'any». En un vídeo es veuen dos joves magrejant i petonejant els pits d'una jove nua de cintura en amunt. L'alcaldessa, Marta Madrenas, critica aquest model d'oci nocturn «indigne i clarament masclista» i subratlla a l'ACN que en cap cas acceptaran que es «mercantilitzi» el cos d'una dona. L'expedient s'ha obert perquè el gestor no tenia permís per muntar un espectacle així, «si es pot dir que sigui un espectacle», diu Madrenas. S'enfronta a una sanció de fins a 10.000 euros.