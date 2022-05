Girona torna a florir i mostra la seva esplendor amb Temps de Flors

Girona tornarà a viure un esclat floral del 7 al 15 de maig amb la celebració de la 67ena edició de Temps de Flors, l’esdeveniment més multitudinari que viu la ciutat juntament amb les Fires de Sant Narcís. Torna l’exposició, encara amb algunes limitacions, però el cert és que l’actual situació sanitària permet recuperar espais emblemàtics. Per exemple, es recupera l’obertura d’espais interiors, com soterranis i claustre de la Catedral i Banys Àrabs, punts molt emblemàtics de la mostra i que sempre atreuen molts visitants.

Hi havia ganes en tornar a recuperar una certa normalitat i el cert és que en la confecció del programa i dels itineraris ja es visualitza aquesta voluntat. Les xifres així també ho acrediten: 107 espais i 119 projectes, dividits en 12 barris: Barri Vell, Can Gibert del Pla, Carme, Devesa, Eixample, Fontajau, Mercadal, Montilivi, Santa Eugènia, Sant Narcís, Taialà i Vall de Sant Daniel, el que demostra també la implicació de tota la ciutat en una mostra tan massiva i espectacular.

Horaris de nit

Tots els espais participants es podran visitar de 10 del matí a 10 de la nit i novament es faran uns horaris especials de nit en què els muntatges florals adquireixen una major espectacularitat. Concretament, els dies 7, 11 i 14 de maig, els espais es podran recórrer de les 10 del matí fins a les 12 de la nit.

Cal tenir en compte que es manté el tancament perimetral del barri vell per motius de seguretat. Així, s’ha de tenir present que hi haurà cinc punts d’entrada: (rampa de la pujada de Sant Feliu, pujada del Rei Martí, plaça dels Jurats, passeig Arqueològic i plaça de Sant Domènec i cinc punts de sortida: escales de la pujada de Sant Feliu, carrer de la Força, plaça dels Jurats, passeig Arqueològic i plaça de Sant Domènec.

Durant la presentació de la present edició, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas ja va deixar molt clara la satisfacció per haver recuperat la mostra pràcticament com era abans de la pandèmia i va ressaltar el fet que l’exposició arriba a molts punts de la ciutat. « Portem el ‘Temps de Flors’ molt a prop dels veïns de Girona, perquè visquin la mostra tan bon punt surtin de casa seva», va destacar.

No obstant, la pandèmia encara es fa notar i, segons es va anunciar a la presentació, encara no s’obriran aquells llocs i monuments on no es poden fer circuits d’entrada i sortida. Els patis interiors encara no seran visitables -exceptuant l’únic cas de la Casa Sambola- i tampoc acolliran muntatges llocs com La Carbonera o Torre Gironella, per exemple.

De moment, l’Ajuntament no s’aventura a posar xifres de visitants. L’any passat, la mostra floral en va atraure més de 200.000. Glòria Plana sí que ha dit però que el ‘Temps de Flors’ ja «es promociona per ell mateix», com ho prova que en els darrers anys el consistori ja va reduir les campanyes de promoció.

L’any passat, quan es va fer exclusivament a l’exterior, la mostra va aplegar 92 muntatges en 83 espais de la ciutat. Aquest any en són més, però encara no s’arriba a la darrera edició prepandèmia -la del 2019- precisament perquè encara hi ha patis i monuments que no s’obriran. Aleshores, el ‘Temps de Flors’ va acollir 137 muntatges florals en 171 espais.

D’altra banda, Temps de Flors és també sinònim d’una implicació plena de la ciutat. Tots els sectors econòmics de la ciutat acaben rebent un impacte de l’exposició i la mostra no seria possible tampoc sense la col·laboració de ciutadans, voluntaris, comerciants, restauradors, col·legis professionals, patrocinadors, empreses i programadors culturals, entre molts d’altres. Les institucions estan al darrere o al costat dels Amics de la Girona Antiga i l’Associació d’Amics de les Flors de Girona i l’exposició es fa cada any possible amb la suma de tots els elements.

Una prova de la implicació ciutadana és el concurs dels botiguers. Tal com és habitual en els darrers anys, aquest 2022 també es farà una nova edició del Concurs d’Aparadorisme i Decoració Interior, que compta enguany amb la participació de 37 establiments. També es comptarà de nou amb la implicació del sector de l’hostaleria i la restauració de la ciutat, amb diverses promocions i menús especials del 7 al 15 de maig. Marta Madrenas va posar en relleu fa uns dies el valor de la implicació de la gent. La mostra la fan possible els més de 1.000 voluntaris que s’encarreguen d’engalanar els espais i monuments. «No passa enlloc que un 1% dels veïns i veïnes d’una ciutat mitjana s’impliquin per tirar endavant un esdeveniment d’aquestes característiques», va dir, en referència a la tasca «imprescindible» de l’associació Girona, Amics de les Flors.