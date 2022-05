Girona ultima els detalls per la 67a edició de Temps de Flors en un format que intenta oblidar la pandèmia on les flors tornen a bona part dels espais exteriors i interiors. L'edició del certamen floral arrenca aquest dissabte i durant el divendres tots els creadors dels patis han aprofitat per ultimar els detalls de les seves propostes. Entremig del ritme frenètic, curiosos i turistes ja han tret el nas per veure algunes de les propostes que es podran veure durant els pròxims deu dies. Aquest any les escales de la catedral de Girona recrearan un mar fet d'hortènsies i plomalls. A Sant Fèlix s'explicarà la llegenda de Sant Narcís amb flors i pinyes i el claustre de la catedral farà reflexionar sobre l'emergència climàtica.