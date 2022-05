Les flors ja són aquí

Els camions carregats de flors van arribar aquest dimecres al matí. Des d’aleshores, més d’un miler de voluntaris estan treballant a contrarellotge, per tenir tots els muntatges de Temps de Flors a punt per a demà. A correcuita i enmig de centenars de turistes que aquests dies volten, molts amb el corresponent guia, pels carrers i per alguns dels espais emblemàtics de la mostra floral. Hi ha treballs pràcticament ja als 119 projectes florals repartits en 107 espais de la ciutat, majoritàriament al Barri Vell, però repartits, en total, per dotze barris. Els visitants es «colen» enmig dels muntatges, molts dels quals no estan protegits o tancats com sí que passa al pont de les Peixateries Velles o a les escales de la Catedral. Als Banys Àrabs o al Claustre de la Catedral no hi ha restricció de pas i hi ha qui, fins i tot, frega els pètals amb els dits i moure el nas per copsar els aromes fent ventar les mans. «Estem histèrics, costa treballar i anem tard, però suposo que acabarem a temps dedicant-hi més hores, que per això ho fem voluntàriament», apunta una persona que porta col·laborant en algun projecte de Temps de Flors en desenes d’edicions.

Un altre voluntari, més jove, però que ja ha participat en una vintena d’edicions posa el dit a la llaga en un altre dels punts que fan anar més lents els voluntaris: la burocràcia. Antigament, hi havia llibertat per poder escollir un petit productor o per fer una compra menor a un fuster o un ferreter. Ara però tot està centralitzat i les adquisicions les han de fer a empreses concretes que indica l’Ajuntament. No és que el consistori vulgui afavorir uns o altres, sinó que per llei han hagut de fer concursos per tenir els subministraments de cada material.

Entre els qui passegen, molts desconeixen que hi ha d’haver l’exposició floral i aprofiten per endur-se un record a casa fent fotos amb el mòbil. Altres sí que ho saben i apunten que, potser la mostra amb aquesta dimensió serà més «bona» que les que es feien fa uns anys: «El pecat era tants projectes que atreien tanta massa de gent». Veurem, però tal i com estan ja els carrers pinta que l’allau de gent serà més que espectacular. Al final l’eterna pregunta serà: Hi ha massa gent i massa poques flors?

a tot color. 1 La capella de Sant Cristòfol acull «Fantasia romàntica» amb un homenatge a Josep Tarrés. 2 A les escales de la Catedral s’hi està instal·lant el muntatge «la nau navega».

3 Homenatge a Anita Claret allà on tants han va elaborar-hi projectes, les escales del Sagrat Cor.

4 Al pont de les Peixateries Velles hi ha «la natura ens parla», ideal per fer-s’hi «selfies».

5 Als banys àrabs s’hi estan preparant sis obres. 6 Flors a dojo als Jardins dels Alemanys. F