La música també hi té un lloc

La programació musical també té un espai destacat dins de l’exposició de flors i, més concretament, el Girona A Cappella Festival que arriba a la seva desena edició amb una programació de gran nivell. Quatre seran els escenaris d’aquest festival: l’Auditori, la plaça de la Independència, el Monestir de Sant Daniel i la Casa de Cultura de Girona.

Durant nou dies actuaran fins a una dotzena d’artistes en un festival que té una gran acceptació i la prova són els 90.000 espectadors que ha tingut durant totes les edicions celebrades fins ara. El tret de sortida el donarà la formació nordamericana Straight No Chaser el 7 de maig, a les 8 del vespre a l’Auditori. Són tota una referència en aquest àmbit musical. A l’escenari a l’aire lliure de la plaça de la Independència actuaran, a les 6 de la tarda, Les Anxovetes.

L’endemà s’ha programat l’actuació del principal grup a cappella masculí d’Oxford, els Out of the Blue. Serà a les 6 de la tarda a la plaça de la Independència. El 9 de maig, a les 7 de la tarda, també al mateix escenari, serà el torn del Black Music Choir, una iniciativa formativa adreçada a joves d’entre 10 i 25 anys, en un cor de música 100% a cappella, que treballa estils musicals relacionats amb la Black Music. El dia 10 serà el moment de l’actuació del Cor Gospelians de Girona sota la direcció de Karol Green. A les 7 de la tarda a la plaça de la Indpendència.

Una altra de les actuacions esperades serà la que protagonitzarà a les 9 de la nit, al monestir de Sant Daniel, la Capella Polifònica de Girona amb el sistema de taquilla inversa. A les 7 de la tarda, del mateix dia, actuarà a la plaça de la Independència la formació N’Clau Vocal.

El tram final del festival serà el dia 12 de maig (19h) amb Rap de Girona a la plaça de la Independència; el dia 13 de maig (19h) plaça de la Independència amb el concert que oferirà el grup femení Les Fourchettes; el mateix dia (20h) a la Casa de Cultura amb els Metropolitan Union; el 14 de maig (18h) a la plaça de la Independència amb The Buzztones, provinents de Londres i tancarà la programació d’aquest any el concert del dia 15 de maig (18h) també a la plaça de la Independència que oferirà el grup de folk barceloní, El Pony Pisador. Tot un cartell d’autèntic luxe.