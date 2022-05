La patronal de l'oci nocturn Fecasarm assegura que el vídeo on es veuen dos joves fent tocaments a una noia mig nua a la discoteca Nou Platea de Girona s'emmarca en un espectacle eròtic en què no hi va haver "sexe explícit".

Explica que aquella nit el local va contractar professionals -també hi havia un noi que es va despullar- i que tant ell com ella anaven cridant voluntaris a l'escenari i els guiaven sobre allò que havien de fer. El portaveu de la Fecasarm, Joaquim Boadas, diu que en cap cas hi ha "conducta sexista ni vexació". Pel que fa al motiu que ha comportat l'obertura de l'expedient per part de l'Ajuntament -la manca de permís- Boadas demana a la Generalitat "una interpretació clara del reglament" per saber què poden fer els locals.

El secretari general de la Fecasarm explica que durant la festa universitària Project X, que és on es va gravar el vídeo, no hi va haver "cap conducta masclista ni sexista". Diu que aquella matinada el local va contractar tant un noi com una noia perquè fessin un show eròtic. Concreta que entre l'escenari i els qui estaven a la pista hi havia "un cordó de seguretat" i que tots els qui hi pujaven ho feien voluntàriament.

"Aquí no hi ha cap mena de tocaments cap a l'artista ni magrejades, sinó que és fins i tot una mica a la inversa", concreta Boadas, precisant que era ella qui anava guiant els altres. "No hi ha sexe explícit, cosa que és molt important; i a més, tampoc s'ha vulnerat la Llei de Protecció dels Drets de la Infància i l'Adolescència, perquè la discoteca té reservat el dret d'admissió a majors de 18 anys", concreta el secretari general de la Fecasarm.

En referència a l'espectacle, Joaquim Boadas admet que sí que va tenir "component eròtic", però precisa que fins i tot la noia -a qui reitera que el local va contractar- "va demanar que se la gravés perquè era publicitat per als seus espectacles". "No hi va haver tocaments no volguts ni tampoc desprestigi cap a la figura de la dona, com s'ha dit", ha afegit.

Els vídeos que té la patronal d'aquest espectacle eròtic, però, no són les imatges que s'han difós per xarxes socials i que han comportat la reacció de l'Ajuntament de Girona. Perquè en aquestes últimes, s'hi veuen dos nois -un dels quals sense samarreta- fent tocaments i petons als pits d'una jove.

"Interpretació clara"

Pel que fa a la causa que ha comportat l'obertura de l'expedient municipal (la manca de permís per fer un espectacle així) la Fecasarm reclama a la Generalitat que hi hagi "una interpretació clara" del reglament. "Amb les comunicacions prèvies hi ha un buit legal; allò que reclamem és que hi hagi seguretat jurídica i un criteri únic, perquè no hi hagi cap dubte de què pot fer l'activitat d'acord amb la seva llicència", ha subratllat Joaquim Boadas.

El secretari general de la patronal reitera que durant la festa del 28 d'abril passat que es va fer al Nou Platea (emmarcada dins els dijous universitaris Tsarau) no hi va haver "cap infracció greu" ni "actitud masclista". "Per tant, crec que no cal anar més enllà i buscar tres peus al gat; allò que cal és veure què s'ha fet i què es pot fer, i evidentment parlar-ho amb la Generalitat per veure fins on pot arribar cadascú amb la seva llicència", ha dit.

Per últim, Joaquim Boadas precisa que, arran de l'obertura de l'expedient, el gestor de la discoteca ja va anar a donar "explicacions" al consistori. "I en principi jo crec que això quedarà aquí; és que no hi ha cap tipus d'infracció greu", ha conclòs.