El grup socialista a l’Ajuntament de Girona ha presentat una moció per al ple del dilluns vinent, on reclama un «acord per a la gestió, cura i desenvolupament de l’arbrat urbà», sobretot en el moment actual de lluita i resistència contra el canvi climàtic i per la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha insistit en la idea que el canvi a la sostenibilitat presenta oportunitats per ser més eficients també en l’àmbit econòmic i per tant també més competitius.

La regidora socialista Bea Esporrín ha recordat que els beneficis dels arbres són molt nombrosos. Entre altres coses, «els arbres urbans milloren la qualitat de l’aire; ajuden a la reducció de les temperatures i a l’increment de la humitat relativa; regulen la reverberació tèrmica i lumínica provocada pels materials de construcció; ajuden a reduir el soroll i a retenir l’aigua de la pluja; i actuen com a ponts ecològics, permetent la connectivitat entre espècies a través del paisatge urbà -són suport per al desplaçament i la comunicació de la fauna». La moció proposa que la ciutat es doti d’una ordenança reguladora per a la gestió i protecció de l’arbrat urbà; i treballar en l’adopció d’un pla director de l’arbrat viari. Destaquen que «els arbres formen part del patrimoni natural municipal» i troben a faltar «un instrument específic que en reguli la gestió global i sostenible». A Girona hi ha més de 32.000 arbres urbans de 141 espècies diferents. «Volem determinar la màxima dotació de superfície verda a la ciutat i la seva connectivitat i com fer Girona més resilient davant dels reptes emergents, com el canvi climàtic», ha explicat Esporrín. La moció també demana la millora de la coordinació entre els serveis municipals i les empreses adjudicatàriesi que l’Ajuntament s’adhereixi a la carta de Barcelona.