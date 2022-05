La Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra ha detingut aquest divendres set persones, entre ells un agent del cos, en un dispositiu per desarticular una organització dedicada al tràfic de drogues, en concret de marihuana, han explicat a l'ACN fonts policials. Els Mossos han fet tres entrades i escorcolls a Girona i Quart en un operatiu que ha començat cap a les nou del matí i ha acabat pels volts de les tres de la tarda. Als detinguts se'ls atribueixen delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i revelació de secrets. En aquest darrer delicte hi estaria implicat l'agent de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Girona detingut.

La investigació l'ha assumit la Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos perquè hi ha un agent implicat que vinculen una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. L'operatiu ha començat a les nou del matí. Un dels escorcolls s'ha fet en una casa situada al carrer Ullastret de Girona.

Aquí, els Mossos d'Esquadra hi han detingut tres persones i hi han localitzat un cultiu de marihuana, tot i que no ha transcendit la quantitat de plantes que hi havia. A banda de comissar la droga, també han intervingut aires condicionats i utensilis utilitzats habitualment en les plantacions indoor. Cap a les tres de la tarda, els Mossos han donat per acabat el registre i s'han endut els detinguts.

L'operatiu s'ha saldat amb la detenció de sis homes i una dona. Entre els arrestats hi ha un agent que hauria utilitzat la seva condició de policia per filtrar informació confidencial a la xarxa de tràfic de marihuana. Els Mossos han localitzat tres plantacions de marihuana durant el dispositiu.