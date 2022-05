Els carrers del centre de Girona –especialment el Barri Vell i el Mercadal- s'han tornat a omplir de flors i, sobretot, de gent. Riuades de persones no s'han volgut perdre la inauguració de la 67a edició de Girona Temps de Flors. Els Banys Àrabs, la plaça dels Jurats, les escales de la catedral o els diversos ponts de l'Onyar han estat els muntatges que més gent han congregat. I és que el bon temps ha ajudat a omplir els carrers de visitants en una edició que «recupera la normalitat» i que compta amb més d'un centenar d'instal·lacions repartides en diferents punts de la ciutat. Tot plegat, després de dos anys de restriccions per la pandèmia que van fer caure el nombre de visitants.

Des de primera hora del matí d'aquest dissabte Girona torna a respirar l'ambient d'un Temps de Flors «com els d'abans de la pandèmia». Sense restriccions i amb 107 muntatges, la ciutat ha rebut milers de visitants en la seva 67a edició. Una festa amb carrers plens de gent i flors en la festa primaveral per excel·lència de la ciutat. Els Banys Àrabs registraven una llarga cua durant tot aquest matí, així com el claustre de la catedral de Girona. També s'ha fet difícil passejar pels diferents ponts de l'Onyar, decorats amb motius florals.

Gent badant a banda i banda i en diferents punts de la ciutat, si bé el Barri Vell ha estat, de nou, el centre neuràlgic de Temps de Flors. Visitants d'arreu com l'Àngela Sánchez que ha vingut per primera vegada. És de Tarragona i s'ha apuntat a una excursió amb bus fins a Girona. «Ens van dir que era molt maco i la veritat és que és així», diu després de visitar la plaça dels Jurats. En Marc Masachs i la Judit Chamorro venen de Sant Hilari Sacalm. En Marc va estudiar cinc anys a Girona i explica que intenta venir sempre que pot. «Com cada any és molt maco, però la quantitat de gent és un problema», assenyala. «Hem vist la cua que hi ha per entrar als Banys Àrabs i hem desistit», bromeja. I és que la quantitat de gent que s'acumula en diversos punts del Barri Vell és una de les queixes dels veïns. En Sergi assenyala que està «molt content i a favor» però que hi ha conductes d'alguns visitants que no li agraden. «No estan a casa seva», remarca.

L'emergència climàtica, al claustre de la catedral

Un altre dels espais que es recupera aquest any és el soterrani de la catedral de Girona. En aquest espai els visitants podran veure-hi un muntatge floral que recrea l'amor amb tulipes i altres flors de color rosa. També hi haurà unes plantes surant que simularan els núvols. Al claustre del mateix edifici hi haurà un muntatge que convidarà a la reflexió. El verd que hi ha habitualment al centre del claustre s'ha substituït per una lona negra i alguns troncs repartits per tot l'espai. Unes màquines de fum i uns focus vermells mostren un escenari devastador. Per contra, a dins de les galeries hi ha plantes i flors que vesteixen de verd tot l'espai. L'objectiu és mostrar les conseqüències de l'emergència climàtica que viu el planeta contraposant la natura que hi ha als boscos i mostrant un escenari central amb el qual podria provocar l'activitat humana.

Bones expectatives per a l'hostaleria

La recuperació de la normalitat permet ser molt optimista al sector hostaler. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat que tenen «bones expectatives» d'assistència per als pròxims dies. Malgrat tot, Madrenas creu que és aventurat donar previsió de xifres d'assistència o assegurar que es recuperaran nivells similars als anteriors de la pandèmia. Així i tot, la batllessa confia en el fet que els deu dies que durarà Temps de Flors siguin «exitosos» perquè és «una cita imprescindible en termes de PIB per a la ciutat». Madrenas ha recordat que l'assistència de públic implica una dinamització econòmica molt important pel que fa a hostaleria i comerç.