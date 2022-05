A partir de les 10h i fins les 19h · XXIè Cicle d’Escoles de Música de Girona · Auditori de la Mercè

Hi participen alumnes d’escoles de música de tota la comarca, que al llarg del cap de setmana ens oferiran concerts d’agrupacions instrumentals i vocals molt diverses i amb un repertori variat.

A les 10h · El campanar de Sant Feliu: De torre de defensa a cloquer · Basílica de Sant Feliu

L'Institut d’Estudis Gironins i el Museu d’Història de Girona proposen un nou cicle d'itineraris, aquesta vegada dedicats íntegrament a la basílica de Sant Feliu, que visitarem de la mà dels qui millor la coneixen.

A les 11h · Coral Virtelia · Església del Carme

El repertori del Cor és variat i abasta diferents tipus de música, com ara religiosa i clàssica, cançó tradicional catalana, cançons d’arreu del món, cors d’òpera i altres gèneres musicals de tots els temps.

A les 11h · Danses tradicionals dels Països Catalans i Occitània · Casa de Cultura

Es proposa un recorregut per la dansa popular dels segles XVIII i XIX als Països Catalans i Occitània amb voluntat divulgativa i amb formes senzilles que permeten la participació de tothom.

A les 12h · Coral Santa Margarida i Cor de Cor · Església del Mercadal

En el marc de Girona, Temps de Flors, la Federació Catalana d'Entitats Corals organitza una sèrie de concerts. En aquest cas, es podrà gaudir del concert amb la Coral Santa Margarida i el Quintet Cor de Cor.

A les 12h · Coral La Floresta · Església del Carme

El seu repertori va des de música del renaixement fins als compositors més actuals, passant per la música religiosa, tradicional i popular catalana.

A les 17h · “iNSTants” · Casa de Cultura

iNSTants vol reflectir aquells moments compartits per la humanitat, que cíclicament passa per aquestes experiències que es registren en la nostra genètica, però que, des de l’individu, són viscudes per primera vegada i fan que tots ens trobem improvisant.

A les 18h · Ballada de sardanes · Plaça del Vi

Com cada any, els Amics de la Sardana Terranostra organitzen un concert de sardanes amb motiu de "Girona, Temps de Flors". Aquest concert anirà a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.

A les 18h · Les Anxovetes · Plaça de la Independència

Tona Gafarot, Montse Ferrermoner i Marta Pérez reviuran les experiències que les ha unit a través d’un repertori creat expressament pel Festival A Cappella de Girona.

A les 18h · Dj Klim · Passeig Arqueològic

Per tal que l'espectador quedi immers en la coreografia del moviment de les teles, les olors, els colors, la llum i l'entorn, oferirem música en directe.

A les 18:30h · Bacwicz: El magnetisme musical del nord · Casa de Cultura

El Concerto for string orchestra de Grażyna Bacewicz, una de les compositores poloneses més rellevants del segle XX, d’escriptura programàtica, fresca i amb fort regust folklòric.

A les 19h · Danses de la Polinèsia · Plaça de Salvador Espriu

Espectacle de danses de la Polinèsia, on el patrimoni natural de Girona i el de Tahití, a milers de km de distància, en són els seus protagonistes.

A les 19:30h · Dj en directe · Jardins del Passeig Arqueològic

Martini i ar-lo, portaran una gravació del podcast musical, Intergalactic Connections en directe aportant sons de house underground en un ambient orgànic creant un contrast per iniciar l'entrada a la foscor que aporta la nit i la sincronia de la desaparició del camp visual amb l'augment de l'agudesa auditiva.

A les 20 h · BUK5 · Pujada de Sant Domènec

BUK5 és un duet musical de nova creació format per Berta Rosell i Arnau Planagumà. Aquest dissabte a les 20.00 hores, s'estrenaran en directe al Jimmy's Bar (Pujada de Sant Domènec, 13). Una bona oportunitat per descobrir aquesta nova formació al voltant d'un dels racons amb més encant de la ciutat de Girona i sota el marc de Temps de Flors. L'entrada és gratuïta.

A les 20h · Straight no chaser · Auditori

Sorgits de la Universitat d’Indiana, aquest grup a cappella masculí ha venut més d’1,6 milions de discos i acumula més de 100 milions de visualitzacions al youtube.

A les 21:30h · La veïna del costat · Casa de cultura

Un fil conductor que es teixeix a partir de les diferents relacions entre els veïns d’una escala, on sorgeixen enveges, amistats, amors, sexe, pors, pànic.

Diumenge 8 maig

A les 10h · Donació de sang per Temps de Flors · Plaça de Catalunya

Per garantir el subministrament de components sanguinis a tot Catalunya, el Banc de Sang i Teixits realitza una gestió integral del procés de la sang, des del punt de partida de la donació fins al final, la transfusió.

A les 10:30h · No more mozarella i kumiai · Casa de Cultura

No more mozzarella, inspirada en la Itàlia dels anys cinquanta, és d’estil contemporani i està coreografiada per Neus Canalias. Kumiai, d’estil de dansa urbana, s’inspira en la idea d’unió i està coreografiada per Alba Pérez Malagón.

A les 11h · Cants espirituals · Casa de Cultura

El concert "Cants espirituals" serà el primer d'una sèrie d'actes organitzats per la Diputació en motiu dels 200 anys de la seva constitució.

A les 12h · Tres històries sorprenents · Casa de Cultura

Tres grups d’infants i joves del Galliner. Centre de Formació Teatral presenten tres obres breus: I.A.S.T, a càrrec de la companyia Galls Artaud; Cara o creu a ca'rrec de la companyia Galls LLorca i Aprendre de lletra, a càrrec de la companyia Galls Tennessee.

A les 17h · Animació per la mainada a càrrec de Jaume Barri · Casa de Cultura

Es tracta d’un espectacle d’animació participatiu en el qual, mitjançant tot tipus d’estils musicals, es convida el públic a ballar en diferents formats i es potencien les relacions entre les persones.

A les 17h · Nadia i Eric · Jardins del Passeig Arqueològic

La Nadia i L'Eric, dos joves artistes, ens interpretaran versions i també la seva música, acompanyats de guitarra.

A les 18h · Cor Maragall · Església del Carme

Com a tornada d'un intercanvi a Vic, on varen tenir un gran èxit de públic, i dins del marc de Girona, Temps de Flors, el Cor Maragall i l'Orfeò Vigatà ens oferiran un concert a l'església del Carme, amb repertori variat que recull diferents gèneres musicals.

A les 18h · Out of the blue · Plaça de la Independència

Format per estudiants de la Universitat d'Oxford i de la Oxford Brookes University, Out of the Blue ha actuat al West End i a Broadway, va arribar a les semifinals del talent de la Gran Bretanya i han fet gires per tot el món USA, Suïssa, Canadà, Índia, Hong Kong o Japó.

A les 18:30h · Il Barbiere di Siviglia. Fragments d’una òpera buffa, buffa! · Casa de Cultura

La Fundació Òpera Catalunya (FOC) presenta aquest espectacle de nova creació protagonitzat per tres solistes de l’Escola d’Òpera 2021 entorn de l’òpera Il barbiere di Siviglia, organitzada per l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell, que enguany celebra el 40è aniversari.

A les 19:30h · Coral Veus blanques · Basílica de Sant Feliu

Veus Blanques és una formació coral de dones de l'escola de música Músics'son, escola autoritzada per la Generalitat de Catalunya dirigida per Sheila Garcia i Barba.

A les 21:30h · Black Music Big Band Junior · Casa de Cultura

La Black Music Big Band Junior és la germana petita de la Black Music Big Band, una big band formada per nens i nenes de 9 a 15 anys amb molta il·lusió i talent.

Dilluns 9 maig

A les 19h · Black Music Choir · Plaça de la Independència

El Black Music Choir, una iniciativa formativa adreçada a joves d’entre 10 i 25 anys, en un cor de música 100% a cappella, que treballa estils musicals relacionats amb la Black Music, com poden ser Soul, R&B, Funk, Rap, Beatbox, etc...

Dimarts 10 maig

A les 19h · Gospelians de Girona · Plaça de la Independència

Gospelians de Girona fan gospel i aquest tipus de música és vibrant i els fa emocionar. A través del cant i el ritme busquen elevar l'esperit. Sota la direcció de Karol Green aconsegueixen l’espiritualitat que aquesta música precisa.

Dimecres 11 maig

A les 19h · N’Clau Vocal · Plaça de la Independència

N’ClauVocal és un grup vocal del barri de Sants format per joves d’entre 15 i 25 anys, creat l’any 2017 per la directora Paula Sánchez-Valverde, excomponent del grup finalista del programa de TV3 Oh Happy Day!

A les 21h · Capella Polifònica de Girona · Monestir de Sant Daniel

Dones a veus, nova Nova Cançó al Claustre de Sant Daniel. La Capella Polifònica de Girona presenta una proposta en clau femenina en un espai governat per dones des de fa més de mil anys.

Dijous 12 maig

A les 17h i 18:30h · Taller d’Origami · Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

A les 18h · La creu, d’Stefan Zweig · Museu d’Història de Girona

Presentació pública del relat “La Creu” escrit per Stefan Zweig (Viena, 1881-Brasil , 1942), reeditat per l’Ajuntament d’Hostalric, amb postfaci de Lídia Carol, que anirà a càrrec de Joaquim Nadal i de Nil Papiol, alcalde d’Hostalric, vila en la que s’ambienta aquest episodi de la Guerra del Francès.

A les 19h · Rap de Girona · Plaça de la Independència

Una competició que fa anys que es realitza a la ciutat de Girona, competició benefica de recollida d'aliments per a persones i o col·lectius desfavorits de Girona i Salt.

Divendres 13 maig

A les 19h · Les Fourchettes · Plaça de la Independència

Les Fourchettes són un quartet vocal de Barcelona formar per quatre cantants procedents d'estils diferents (el clàssic, el musical, el jazz, el gospel) unides per l'amor a la música vocal. Format l'any 2015, aquest jove quartet ja ha actuat a festivals internacionals com el Moscow Spring a Cappella.

A les 20h · Metropolitan Union · Casa de Cultura

El quartet de música Barbershop Metropolitan Union va fundar-se a Granollers l’any 2013 per en Martí Doñate.

Dissabte 14 maig

Durant la nit · Nit dels museus · Museu d’Història de Girona

El dissabte 14 de maig l'horari del Museu d'Història de Girona s'amplia, amb l'obertura ininterrompuda de dos quarts d'onze del matí fins mitjanit . Celebrem la Nit dels Museus oferint a tothom l'entrada gratuïta a partir de les 19h i fins les 24h.

A les 12h · Coral d’adults de Sant Bartomeu de Caserras · Església del Mercadal

Actualment, està format per diferents corals: La coral Sant Bartomeu, dirigida per en Denis Rojo, la coral Jove, dirigida per la Mireia Subirana, la coral Infantil, dirigida per la Sara Subirana i la coral Culinària, que dona suport logístic.

A les 12h · Coral de Gínjol · Església del Carme

La coral El Gínjol forma part del Grup de Música i Teatre El Gínjol, una entitat cultural sense ànim de lucre de Maçanet de la Selva que enguany celebra el seu 30è aniversari.

A les 13h · Capella Bach · Església del Carme

La Capella Bach és una formació coral discreta, de quatre o cinc cantaires per corda, creada per interpretar petites joies de la música.

A les 17h · Coral Germanor Empordanesa · Església del Carme

Els seus inicis es remunten a l’abril de 1914, any de la seva fundació. Després de 46 d’inactivitat, el febrer de 2008, sota la direcció de Claudia Coral, soprano i professora de cant de l’escola, el Casino Menestral recuperà la coral per a tots els aficionats del cant.

A les 18h · The Buzztones · Plaça de la Independència

Els Buzztones són un grup masculí a cappella establert a Londres. Des del 2011 han actuat arreu del món i són habituals a les pantalles de televisió i a les ràdios del Regne Unit.

A les 18h · Ballada de sardanes · Plaça del Vi

Aquest concert anirà a càrrec de la Cobla Bisbal Jove. Tindrà lloc el segon dissabte de Temps de Flors, a la plaça del V, a les 6 de la tarda.

A les 23h · Concert de Clara Gispert · Museu d’Art

Clara Gispert ha aconseguit des dels seus inicis en solitari el 2020 teixir un estil personal amb múltiples influències i matisos. Combina el jazz i el blues amb les sonoritats del hip hop i el pop més actual en unes cançons plenes de força on alterna català i anglès.

Diumenge 15 maig

A les 11h · Girona balla Temps de Flors · Plaça de Salvador Espriu

Durant una hora aproximadament es realitzaran 4 performances dutes a terme per membres de l’escola de dansa DanceCraft Girona.

A les 12h · Diada Castellera de Temps de Flors · Plaça de Sant Feliu

En el marc de Girona, Temps de Flors, els Marrecs de Salt organitzen una Diada Castellera a la plaça de Sant Feliu. Aquest any amb les colles convidades dels Sagals d'Osona i els Xics de Granollers. Tindrà lloc l'últim cap de setmana de "Girona, Temps de Flors".

A les 18h · El Pony Pisador · Plaça de la Independència

Ells són El Pony Pisador, un grup de folk que barreja estils de música tradicional d’arreu del món, fent especial èmfasi a la música marinera.

A les 20h · Música de Tancament · Jardis del Passeig Arqueològic

En el marc de Girona, Temps de Flors, i per tal que l'espectador quedi immers en la coreografia del moviment de les teles, les olors, els colors, la llum i l'entorn, oferirem música en directe. En aquesta ocasió gaudirem d'una performance de tancament, projecció en viu.