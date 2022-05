Sacsejada amb regust gastronòmic a Girona

Continua el moviment gastronòmic a la ciutat de Girona amb l’obertura de nous establiments de restauració, el trasllat d’altres a nous locals i ampliacions de negocis. La llista de locals en obres és llarga.

El restaurant especialitzat en arrossos l’Alqueria va tancar les portes a l’edifici del carrer Ginesta, al costat de la Casa Cacao dels germans Roca, per reobrir a la plaça Poeta Marquina. Joan Bosch i Marola Marí aixecaran les persianes del nou establiment aquest dilluns a la tarda amb una petita festa d’inauguració. Ho faran a tocar del reconegut restaurant Pocavergonya. I a l’immoble de tres pisos que deixen buit hi obrirà la nova proposta dels responsables del restaurant Terram: L’Arròs9. Serà un establiment d’alta cuina cuina i arrossos d’autor amb previsió d’obertura per al setembre. El Terram, amb Adrià Bou de cap de cuina, està ubicat al carrer Santa Llúcia i està especialitzat en cuina de producte. Funciona ja fa un temps i per alguns gastrònoms reconeguts és un dels establiments d’alta cuina i joves cuiners emergents a la ciutat. Es troba entre el que més destaca dels nous establiments de la ciutat, amb el Dit i Fet d’Adrià Edo i Júlia Trota, al carrer Calderers, i el Si no Fos, del grup Porcus, liderat per Marc Ramos, a la plaça Catalunya, sense oblidar l’Escabetx de Lluís Vallín i Pau Bonis o l’Assaig 1901, establiment situat a l’edifici de l’hotel Nord, impulsat per part de l’equip del restaurant Atempo que hi va haver a la Fortalesa de Sant Julià. Sense deixar de banda el Normal dels germans Roca amb Elisabet Nolla al capdavant.

Mentre la futura La Brutal del mediàtic Marc Ribas continua en obres a l’antic Museu del Vi de la Cort Reial, ja ha obert el Goiko, una hamburgueseria de renom, a l’avinguda Ramon Folch, al costat del restaurant de fusió Tofu. Juntament amb Fockviu del grup Porcus de la plaça Independència, són tres negocis amb productes de qualitat per plantar cara a cadenes d’hamburgueseries ja establertes a la ciutat.

Al cor del Barri Vell acaba d’obrir el Jazmino’s, un local de brasa àrab i pa de pita al carrer Nou del Teatre que ocupa l’espai de l’antic Buttercup Cafè. Molt a prop s’hi ha instal·lat la pizzeria Bartali, a l’immoble que havia acollit l’entranyable La Penyora. El nom està dedicat al genial ciclista italià que va guanyar tres Giros i un Tour de França i que va salvar desenes de jueus perseguits pels nazis, transportant documentació en pedalades de 400 quilòmetres en un sol dia.

Encara al nucli antic, Cal Formatger, a la Cort Reial, acaba d’obrir el restaurant Formaticum, a pocs metres. I a l’inici del carrer de la Força, el restaurant vegà Om ha abaixat les persianes després de sis anys i en el seu lloc el grup Mimolet hi projecta La Tabarra, especialitzat en cerveses, vermuts i vins. Al carrer Bonaventura Carreras, a tocar de la Força, hi ha la Garrina, que produeix vi natural i la Fleca Pa Negre, amb un ampli ventall de productes de qualitat. Al carrer del Vern, a tocar de la plaça Catalunya, la cafeteria i botiga dirigida a ciclistes Eat Sleep Cycle ampliarà el negoci amb un local proper després que hi tanqués una botiga de sushi per emportar.

Travessant el riu Onyar, al juny es preveu que la cadena de pizzes El Petit Obrador obrir un nou establiment a la ciutat, en aquest cas al carrer Santa Clara, a tocar del pont de Pedra. L’Octopus, especialitzat en peix i marisc i amb un restaurant al carrer Migdia, acaba d’engegar el segon negoci a la plaça Pompeu Fabra, davant de la seu de la Generalitat. Es tracta d’un espai que havia ocupat el mític bar Garbí. A la plaça Marquès de Camps, fa uns mesos, va obrir les portes el Maison Carne, que ofereix una recepta de chuletones d’un quilo, compartibles.

Un altre punt d’expansió és a l’entorn de la Clínica Girona on hi ha obert el local Graner amb el restaurant Roent a l’interior, del grup Porcus. I n’hi ha més de previstos.

esclat alimentari. Girona assaboreix un grapat de novetats 1 Joan Bosch a l’Alqueria de la plaça Poeta Marquina, que s’inaugura dilluns. F

2 A l’antic local vegà Om hi obrirà la Tabarra, del grup Mimolet F

3 La pizzeria Bartali, a l’antic restaurant La Penyora F