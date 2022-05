La vila de Salt va acollir durant el dia d’ahir la vuitena edició de la Fira Tèxtil al Passeig Ciutat de Girona, també conegut com a «Passeig de Salt».

La fira, que comptava amb més de trenta parades amb firaires tant de Salt com d’altres pobles de la província com, per exemple, Banyoles o Blanes, va demostrar estar més que consolidada tot i haver patit la pandèmia pel mig. De fet, l’edició d’enguany va estar marcada per concerts i tallers infantils com el taller de ninotets de feltre i d’atrapasomnis i el conert de Jordi Tonietti, que diversificaven el públic de la fira.

La varietat de parades i d’estils de roba també s’ha consolidat com un punt característic de la fira. Per exemple, Siga Cham, propietària de la botiga Drianke Fashion del barri de la Massana de Salt, ven principalment roba i complements africans provinents de Senegal, Mali o Gàmbia, però en canvi Alba Bartomeus, ànima de Lesfiliuna, ven roba infantil feta a mà a Salt. També tenien parada les dones del projecte «Qsir i saltar», un projecte social que vetlla per la inserció social i laboral de dones d’origen àrab del poble de Salt a través de la costura. Així, es tracta d’una fira transversal que va més enllà de la venda de productes.