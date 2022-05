La ciutat de Barcelona acollirà novament el lliurament de premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), que tindrà lloc en data a determinar entre finals de juny i principis de juliol com és habitual.

Segons confirmen fonts de la FPdGi, la cerimònia precisa d'un espai amb capacitat d'aforament adequat i tecnològicament preparat que, en les dues últimes edicions, ha comportat que s'esculli la capital catalana com a seu d'aquesta cita.

Un altre argument esgrimit és el de les comunicacions, ja que es precisa de fàcil accés des de diferents punts d'Espanya amb la majoria de patrons de la FPdGi procedents d'Andalusia, Madrid i Catalunya.

Girona es manté en tot cas com a ciutat seu i referent de la institució com ho confirma que sigui el lloc on s'anunciarà aquest dimarts el nom del premiat en la categoria Internacional.

La FPdGi avança successivament els qui són els guardonats durant una gira per diferents localitats espanyoles que conclou amb la cerimònia de lliurament.

Girona acull l'últim d'aquests anuncis i és també escenari de l'última parada del Tour del Talent, que la FPdGi organitza per fomentar la generació de comunitats que potenciïn la capacitat dels joves.

Aquest dimarts, els participants en aquest esdeveniment conclouran una sèrie de tallers dirigits a posicionar la capital gironina com un centre d'operacions internacional de talent, per la qual cosa es comptarà també amb ajuda de líders empresarials, referents tecnològics i mentors.

La relació de la FPdGi amb Girona va viure episodis complicats en l'efervescència del procés, que va portar el 2018 a traslladar la cerimònia de lliurament de premis i la jornada de treball amb joves a escenaris alternatius com el restaurant Mas Marroch a Vilablareix (Gironès) o l'Hotel Camiral a Caldes de Malavella (Selva) abans de fer el salt a Barcelona.