El Cor de Cambra del Conservatori Isaac Albéniz de la Diputació de Girona va oferir ahir a l’auditori Josep Viader de la Casa de Cultura el concert Cants espirituals, centrat en la música sacra del romanticisme per a cor mixt i orgue dels compositors Mendelssohn, Brahms i Rheinberger. Aquest concert, emmarcat en les jornades artístiques El Pati Cultural 2022, va servir també per obrir el programa d’actes que la corporació ha organitzat per commemorar els 200 anys de la seva constitució, el conjunt dels quals s’aniran anunciant properament.

El Pati Cultural, que aquest any coincidia amb Temps de Flors, ha portat durant tres dies (va començar divendres) una dotzena d’activitats a la Casa de Cultura, tant al pati com a l’auditori. El certamen, que se celebra ininterrompudament -a excepció del 2020 per la pandèmia- des del 1998, inclou propostes escèniques i musicals dels equipaments de les comarques gironines als quals la Diputació dóna suport al llarg de l’any. La GIO Symphonia, l’Escola de Música Moderna de Girona, l’Associació Musical Escampillem, l’orquestra Camerata Penedès, el duet La Veïna del Costat , la Jove Companyia de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, grups d’El Galliner, et. són algunes de les formacions que aquests dies han ofert actuacions de música, teatre, dansa, circ i arts visuals, totes gratuïtes. I s’ha impulsat el concurs d’Instagram «El teu Pati».