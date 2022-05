Els supermercats Valvi i Spar ubicats a la província de Girona han aconseguit recaptar un total de 9.262 euros per al projecte «Habitatge per a dones supervivents de violència masclista», impulsat per la Fundació SER.GI.

Des de l'1 de març i fins al 20 d'abril, els clients han realitzat un total de 46.245 donacions a través de la fórmula d'arrodoniment solidari, és a dir, arrodonir l'import de la compra amb la donació dels cèntims restants al programa. En l'actualitat, el projecte atén 9 dones que han estat víctimes de violència masclista i necessitaven un habitatge d'urgència. Es tracta d'un dispositiu d'habitatges d'inclusió específic per a dones soles o acompanyades dels seus fills. Des de l'inici d'aquest projecte l'any 2016, la Fundació SER.GI ha incorporat 9 pisos: 4 a Girona, 3 a Salt i 2 a Figueres. L'objectiu de l'entitat és ampliar el projecte amb una major flota de pisos per a atendre més dones víctimes de violència masclista. El resultat d'aquesta campanya, de moment, els permetrà fer acompanyament a les usuàries i accions de sensibilització en el conjunt de la societat. La Fundació SER.GI es mostra «molt satisfeta» amb la solidaritat dels gironins, tot i que assegura que encara queda molt camí per a córrer per a conscienciar la població sobre aquesta realitat, ja que asseguren que la violència masclista és una «xacra que afecta tota la societat».