L'Ajuntament aprovarà al ple d'avui un document per presentar-se al programa dels fons Next Generation per aconseguir la subvenció europea per al projecte de restauració dels ecosistemes fluvials i de reducció del risc d’inundació en els entorns urbans. En concret, les accions previstes sumen quasi 4,2 milions i hi intervenen altres administracions o entitats com el Consorci del Ter, la UdG o la Sorellona. A Girona, les accions sumen uns 3,4 milions. L'Ajuntament finançaria el 5% del total i el 21% d'IVA. tot plegast suposaria una despesa d'uns 735.000 euros del total. La resta correspondria a la subvenció.

En cas que el consistori rebés la subvenció, es podrien posar en marxa diverses accions per recuperar l’estat ecològic dels rius i reduir el risc d’inundacions del municipi i de zones properes amb l’objectiu final de minimitzar els efectes i adaptar la ciutat al canvi climàtic, fent-la més capaç d’afrontar les adversitats. “A través d’aquesta ajuda podríem assentar unes bases sòlides sobre quines serien les actuacions adequades que caldria tirar endavant per minimitzar possibles inundacions a la ciutat, ja que es tracta d’una qüestió complexa i s’ha de planificar bé”, ha explicat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. Per exemple, analitzar si cal obrir l'illa del Ter (el terreny que hi ha a la confluència entre els rius Ter i Onyar), si cal fer laminacions a l'Onyar o quina afectació tenen els pilars de la plaça Catalunya en les crescudes del riu. També per idear projectes de connectivitat fluvial per beneficiar espècies, com ara rampes de peixos per ajudar-los a salvar obstacles) i mesures de control de la fauna exòtica. Dins de les accions previstes, hi hauria les següents: recuperar l’estat ecològic general dels rius i ecosistemes associats de Girona; divulgar i conscienciar sobre el valor natural dels rius i els reptes de gestionar-ne els riscos, o reduir gradualment el risc d’inundació del territori i adaptar-lo i protegir-lo davant de possibles adversitats.