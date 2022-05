El darrer informe sobre el diòxid de carboni a la ciutat de Girona apunten que s'ha les emissions s'han reduït un 18,4% respecte al 2005. El compromís signat de cara al 2030 és que la reducció arribi al 42%.

L'Ajuntament de Girona avui portarà a Ple municipal l’inventari de seguiment d'emissions del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que es realitza cada 4 anys. L’objectiu d’aquest compromís és reduir les emissions del municipi en un 42 % per l’any 2030 respecte el 2005, a través d’accions en eficiència energètica i energies renovables i incrementant la seva resiliència adaptant-se als impactes del canvi climàtic.

En 15 anys, les emissions totals del municipi de Girona s’han reduït un 18,4 % del 2005 al 2020 (86.376 tones de CO2), passant de 474.615 tones CO2 a 388.239 tones CO2. Les emissions per habitant també s’han vist reduïdes des de les 5,5 tones CO2 /habitant fins a les 3,75 tones CO2/habitant al 2020.

Martí Terés ha destacat “l’avenç” que el consistori està fent la reducció de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle. “A Girona estem millorant en aquest aspecte i hem reduït gairebé un 20 % de les emissions totals al municipi en els darrers anys. El principal canvi és el consum d'energia elèctrica, que cada vegada té un component més important d’energies renovables”, ha dit Terés.

Tot i així, l’estalvi total no es produirà fins a l’any 2030, ja que les accions encara s’estan portant a terme. Si la progressió segueix sota els mateixos termes en els propers anys, es preveu que les accions completades i les accions en curs suposin una reducció de 143.585 t CO2 per a l’any 2030, fet que representa un 30,4 % de reducció respecte les emissions del 2005, i un 72,2 % de les emissions totals de cara al 2030.

A banda, l’Ajuntament de Girona està immers en la realització del Pla de transició ecosocial. En el marc de la iniciativa, un grup motor format per representants de les entitats i del consistori han dissenyat un procés participatiu que ha de portar a l’elaboració de l’estratègia de ciutat per fer front a l’emergència climàtica, on es llistaran noves accions previstes en la lluita pel planeta.

El PAESC de Girona, que es va aprovar per Ple el 10 d’abril de 2017, consta de 27 accions de mitigació i 17 accions d’adaptació per augmentar la resiliència del municipi davant el canvi climàtic, les quals suposen un estalvi de 199.073 tones CO2 per a l'any 2030, és a dir, una reducció del 42 % respecte les emissions del 2005. De moment, el Pla s’ha implementat en un 20,9 % (amb 5 accions de mitigació i 4 d’adaptació completades), i un 48,8 % de les accions estan actualment en curs (21 accions). Els sectors que tenen un major percentatge d’accions de mitigació ja realitzades són els edificis i equipaments o instal·lacions municipals. Pel que fa a les accions d’adaptació, les accions ja desenvolupades estan relacionades amb el verd urbà.