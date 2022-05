Un incendi en una gestoria de Girona ha fet mobilitzar els Bombers aquest migdia.

El foc s'ha declarat quan passaven 10 minuts de les dues de la tarda, en una empresa del número 7 del carrer Séquia de Girona.

Els Bombers han activat sis dotacions i el foc ha afectat finalment un pati d'instal·lacions entre la sisena i setena planta de l'edifici.

El foc ha començat en una consultoria però els Bombers no han pogut determinar ben bé si s'ha escapat pel fals sostre per acabar anant a un pati d'instal·lacions ubicat entre les dues plantes.

Els efectius d'extinció d'incendi també han revisat la resta d'oficines i habitatges de l'edifici més pròxims i s'han descartat més afectacions.

Malgrat la forta fumera que sortia de l'edifici, no s'han hagut de lamentar ferits.

En el moment dels fets, segons els Bombers, no hi havia treballadors a les estances de la consultoria on s'ha donat l'avís del foc.