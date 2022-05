Més de mig miler de juristes i, com a mínim, tres-cents més que ho seguiran en format virtual debatran a Girona sobre raonament probatori en la "Michelle Taruffo Girona Evidence Week" que se celebrarà entre el 23 i 27 de maig. "Els participants són especialistes acadèmics en aquest cap o bé especialistes en la seva aplicació pràctica com jutges, advocats, fiscals; per exemple tenim entre 40 i 45 jutges espanyols inscrits", va detallar Jordi Ferrer, director de la Càtedra de Cultura Jurídica de la UdG, en la presentació d'una cita de referència internacional que, amb el precedent del Congrés Mundial sobre Raonament Probatori celebrat a la ciutat del 2018, ara es vol institucionalitzar es faci cada tres anys a Girona.

"Aquest congrés és especial per dos factors; primer per la seva excel·lència que el converteix en una autèntica referència internacional i, segon, per la gran quantitat d'especialistes que atrau", va argumentar Salvador Martí, vicerector de la UdG, recordant que "si avui la ciutat està plena de visitants per Temps de Flors, d'aquí a uns dies ho estarà de juristes". Martí i Ferrer van destacar que, a banda dels investigadors acadèmica com especialistes pràctics a títol individual, hi ha més de "seixanta associacions associades" com poders judicials de diferents estats, fiscals, associacions acadèmiques, escoles judicials, defensores de la ciutadania.

Les cinc jornades de "Michelle Taruffo Girona Evidence Week" es dividiran en tres parts diferents. En la primera, que se celebrarà a l'Auditori Palau de Congressos de Girona, el dilluns i el dimarts, 23 i 24 de maig, amb cinc ponències i dos panels plenaris sobre temes centrals de raonament probatori. En la segona, el dimecres 25 i també a l'auditori, hi haurà quatre cursos breus impartits per destacats especialistes (aquesta serà la part del congrés que es podrà seguir en format virtual). I, en la tercera, els dies 26 i 27 de maig, hi haurà "29 workshops simultanis" a la Facultat de Dret de la UdG.

Diferents personalitats, com les conselleres de Justícia i Universitats, Lourdes Ciuró i Gemma Geis, el rector de la UdG, Quim Salvi, o l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, participaran en els actes d'obertura i cloenda del Congrés.