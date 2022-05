L'Ajuntament de Girona ha decidit que no eliminarà les herbes espontànies que surten a la vorera i als escocells. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que des que van decidir deixar d'utilitzar productes tòxics com el glifosat pel que suposa per la salut dels humans i els perjudicis cap al medi ambient havien estat estudiant alternatives i al final han apostat per un model que ja s'aplica ciutats en ciutats europees de renom com Nantes, París, Gant o Amsterdam. O sigui, deixar-les créixer i no eliminar-les amb cap producte químic o ecològic, ni arrencar-les. Que facin el seu curs. Són nous criteris amb l’objectiu de renaturalitzar la ciutat.

