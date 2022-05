La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) aposta per posicionar la ciutat com a "plataforma de talent internacional". L'entitat ha tancat aquest dimarts la primera edició del Tour del Talent, que ha passat per diferents ciutats espanyoles, i ha anunciat el nou nom propi del Premi FPdGi Internacional: la defensora del medi ambient i escriptora vietnamita Trang Nguyen. Entre ahir i avui, la Fundació ha organitzat diferents conferències i tallers per impulsar el potencial dels joves i posar en valor oportunitats de futur. Entre les temàtiques que s'hi han tractat hi havia la transformació digital, les habilitats socials ('soft skills'), l'esperit crític, l'educació i la intel·ligència emocional. La FPdGi ja treballa en l'edició del tour del 2023.

La FPdGi ha tancat avui la primera edició del Tour del Talent, que des de principis de març ha passat per Màlaga, Guadalajara, Logronyo i Palma. En total, les 180 activitats destinades a impulsar el potencial dels joves -sobretot, davant la incertesa actual- han congregat més de 6.500 participants. Al Tour del Talent hi han participat 250 ponents d'una seixantena d'empreses. "Avui és més important que mai desplegar tota aquesta formació i contingut a través de les empreses del patronat i de col·laboradors; Espanya, amb un 29% d'atur juvenil, ocupa la pitjor plaça d'Europa", ha afirmat el director general de la FPdGi, Salvador Tasqué. Com a part del Tour del Talent, més de 550 joves han participat en diferents reptes relacionats amb l'emprenedoria. A Girona, s'han buscat idees per convertir la ciutat en un hub de talent internacional. El projecte guanyador, Girona Well-being Workplace, ha proposat crear un certificat que valori la qualitat del treball de les ciutats en funció de paràmetres com la qualitat de l'aire, el trànsit, les infraestructures, els centres educatius o els metres quadrats de jardins, entre d'altres. A Girona, entre ahir i avui el Tour del Talent ha ofert tallers i conferències que s'han celebrat entre la seu de la FPdGi i el CaixaFòrum. S'han tractat temes com la transformació digital, les 'soft skills', l'esperit crític, l'educació o la intel·ligència emocional. A Girona, cada any Després d'aquesta edició, la Fundació vol convertir el tour en "una gran setmana del talent jove, que ofereixi continguts de valor que els impulsin i connectin". La FPdGi ja avança, a més, que "Girona serà, cada any, una de les parades d'aquest recorregut". "Si fem el símil ciclista amb el Tour de França o el Giro o la Vuelta, podem dir que tenim quatre etapes que aniran canviant i un final de tour a Girona, promocionant el talent internacional", conclou Tasqué.