Girona s’omple per Temps de Flors també els dies laborables

Ni un dia gris, ni un dia laborable. Res atura els visitants de Temps de Flors. Masses de grups envaeixen els carrers del Barri Vell de Girona a la recerca dels muntatges florals, fins i tot, essent un dia entre setmana. Tampoc els lladres, vàndals o incívics. L’associació Siwei d’ intercanvi cultural Xina-Catalunya ha denunciat que li han robat una figura del buda de la seva instal·lació a la placeta del carrer Santa Clara. Expliquen que van muntar l’exposició titulada «Jardineria Xinesa a l’estil de Suzhou», per expressar «la pau exterior que es genera de la pau interior». Al mig del muntatge van col·locar una figura d’un monjo menor de color fosc. L’endemà, en anar a posar el cartell es van trobar que la figura havia desaparegut. Ara hi han posat un maó on expliquen que els hi han robat i en demanen el retorn. «Ens ha sorprès molt que hagi passat una cosa tan desagradable i lletja, mentre que tota Girona s’està esforçant i col·laborant per a decorar-la i fer-la més bella i atractiva», han lamentat. «La moral i l’ètica és l’element fonamental i imprescindible per fer una ciutat bella tant per fora com per dins», han recordat. Mentrestant, ahir la Diputació va fer públic que als espectacles del pati cultural hi han passat 1.200 persones. A la Cambra de la Propietat Urbana s’ha inaugurat una exposició de l’Agrupació d’Aquarel·listes de Girona «AAG» .