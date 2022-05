Guanter tanca per jubilació després de 60 anys a la plaça Catalunya

Els propietaris de Guanter de Girona, especialitzada en venda de roba per a senyora, han decidit abaixar les persianes del seu establiment. Ho faran d’aquí a uns mesos per jubilació. El comerç ha estat situat durant uns seixanta anys al número 12 d’un lateral de la plaça Catalunya.

Tot comença al voltant dels anys cinquanta, quan Pepita Guanter i Josep Casellas, van iniciar l’activitat al carrer Hortes del barri del Mercadal en un local que aleshores van anomenar Magatzems Mercadal. En aquells temps es dedicaven a la roba per a la llar i a la modisteria. Molta gent comprava la roba a metres i es feia confeccionar els vestits per la modista. Al cap de poc temps, van decidir traslladar-se a la Rambla de la Llibertat, al número 12.

«No ha estat gens fàcil. Hi hem pensat molt», asseguren els propietaris de la històrica botiga

Al cap d’un any, van obrir un segon establiment a la Rambla Verdaguer, que actualment forma part de la plaça Catalunya, també al número 12. El comerç ja va rebre el nom de Guanter. Era una botiga on s’hi podia trobar roba per la llar i confecció de senyora, entre d’altres. Un establiment típic de l’època. Amb el pas dels anys, l’establiment es va anar centrant únicament en la venda de confecció de senyora.

Al llarg de tota la trajectòria, els propietaris i l’establiment van tenir i superar moments difícils.

Inundacions i entrebancs

Van patir, com tota la zona, per diverses inundacions que va viure la ciutat amb les crescudes del riu Onyar. Mercè Casellas Guanter recorda que «en una ocasió ens vam haver de quedar a passar la nit a la botiga perquè era impossible sortir-ne per l’embranzida de l’aigua».

Cal als anys vuitanta, al negoci familiar s’hi van incorporar Jordi Canals, marit de Mercè Casellas Guanter, i Ester Saurina, esposa d’Anicet. Entre els quatre van tirar endavant superant algunes «crisi i entrebancs» gràcies a «l’esperit de superació» i « a unes ganes de treballar» que esborraven els obstacles.

Vestir diferents generacions

Durant uns anys van estar vestint tres generacions d’una mateixa família. Una d’aquestes, l’altre dia els hi va recordar que la seva mare «ja comprava a casa vostra els uniformes del col·legi de les Dominiques i ara encara en som clientes la segona generació i la tercera». Els propietaris de l’establiment apunten que encara vesteixen «moltes mares i filles que venen juntes a comprar». «Això és i ha estat una gran satisfacció», indiquen.

Amb el temps i l’arribada de les franquícies tot va anar canviant i va anar colpejant molts comerços històrics de la ciutat de Girona, i van decidir tancar dues botigues i quedar-se únicament amb Guanter. «Un vaixell més petit i fàcil de portar», apunten.

«Hem arribat on hem arribat també gràcies al treball dels equips de persones que durant aquest temps ens hi han acompanyat»

Tot i que la botiga tancarà per jubilació, la decisió de tancar «no ha estat gens fàcil». «Hem pensat molt», assenyalen. «Són moltes hores dedicades al negoci, anar a fires a comprar, fer aparadors i vendre», expliquen. En aquest sentit, recorden que «haver conegut tanta gent, proveïdors, clientes, fa que al final es creï una complicitat que en alguns casos acaba generant una amistat. I això no té preu», deixen clar.

«Hem arribat on hem arribat també gràcies al treball dels equips de persones que durant aquest temps ens hi han acompanyat», insisteixen i també reiteren que «la decisió no ha estat fàcil i moltes clientes ens diuen «i ara què farem després de tants anys amb vosaltres?»».

«Les emocions en molts moments et superen», exclamen. I volen fer constar un agraïment: «A totes les clientes que durant anys han confiat en nosaltres, un fort agraïment i una forta abraçada. Tot té un començament i un final. Moltíssimes gràcies per ser-hi».