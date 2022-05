L’Ajuntament de Girona, la Diputació i els representants de la Generalitat van celebrar deforma conjunta el Dia d’Europa a la ciutat amb un acte institucional ahir al matí a l’auditori del Centre Cultural La Mercè.

En aquesta edició, el Dia d’Europa estava dedicat al jovent amb motiu de «l’Any Europeu de la Joventut 2022» en una efemèride que va ser destacada per l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas: «El jovent són l’esperança per poder avançar en drets fonamentals i en l’exercici de la democràcia de la pau posant per davant l’Europa dels valors i de la ciutadania per sobre de l’Europa dels estats».

Al llarg de l’acte d’ahir, representants dels tres instituts ambaixadors del Parlament Europeu a la comarca del Gironès van explicar alguns detalls de la seva experiència a la resta de persones assistents . Concretament, van intervenir professors i alumnes de l’Institut de Celrà, de l’Institut Ermessenda de Girona i de Institut Salvador Espriu de Salt.